На Волині під час війни хочуть витратити на ремонт стадіону 145 млн грн

Стадіон у Ківерці до реконструкції. Фото: konkurent.ua

У місті Ківерці міська рада оголосила два тендери на проведення капітального ремонту футбольного стадіону. Коштуватимуть роботи 145 млн гривень.

Відповідні тендерні закупівлі розмістили на майданчику публічних закупівель Prozorro, повідомляє портал "Конкурент".

Читайте також:

За задумом міської влади, гроші витратять на ремонт футбольного поля та бігових доріжок.

Реалізувати проект потрібно за два роки

Згідно з тендерною інформацією, на капітальний ремонт футбольного стадіону планують витратити понад 72,5 мільйона гривень. Таку ж суму планують витратити на бігові доріжки навколо нього. Закінчити роботи повинні до кінця 2025 року.

Зазначимо, що підрядника визначать на тендерних торгах, які завершаться 21 червня.

Також восени з бюджету міста витратять від п'яти до восьми мільйонів гривень на демонтаж стадіону.

Так стадіон виглядає зараз. Фото: konkurent.ua

Вигляд стадіону до реконструкції. Фото: konkurent.ua

У тендерній документації йдеться, що підрядник має облаштувати поля для мініфутболу, зробити на території баскетбольний та волейбольний майданчики загальною площею 955,8 кв. м. Навколо нового штучного газону та бігових доріжок буде встановлене освітлення та нове спортивне обладнання.

За словами міського голови Олександра Ковальчука, це його ініціатива з ремонтом стадіону.

"Є можливість зробити стадіон гарний. Коштів поки немає, бо термін виконання до 2025 року. Я хочу, щоб місто стало спортивною столицею області. Там буде штучне поле", — сказав Ковальчук.

Нагадаємо, Михайло Мудрик може залишитися у "Челсі": Почеттіно назвав умову.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков зацікавив топ-клуб: готуються переговори.

Футболісти Забарний та Мудрик не зіграють за Україну на Євро-2023.

Донецький "Шахтар" очолить один із найперспективніших тренерів Європи.

Дружина Роналду постраждала під час сімейної відпустки: реакція Кріштіану.