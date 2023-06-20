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На Волині під час війни хочуть витратити на ремонт стадіону 145 млн грн

20 червня 2023 14:09
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Агабекян Карен
редактор
На Волині під час війни хочуть витратити на ремонт стадіону 145 млн грн
Стадіон у Ківерці до реконструкції. Фото: konkurent.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У місті Ківерці міська рада оголосила два тендери на проведення капітального ремонту футбольного стадіону. Коштуватимуть роботи 145 млн гривень.

Відповідні тендерні закупівлі розмістили на майданчику публічних закупівель Prozorro, повідомляє портал "Конкурент".

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За задумом міської влади, гроші витратять на ремонт футбольного поля та бігових доріжок.

Реалізувати проект потрібно за два роки

Згідно з тендерною інформацією, на капітальний ремонт футбольного стадіону планують витратити понад 72,5 мільйона гривень. Таку ж суму планують витратити на бігові доріжки навколо нього. Закінчити роботи повинні до кінця 2025 року.

Зазначимо, що підрядника визначать на тендерних торгах, які завершаться 21 червня.

Також восени з бюджету міста витратять від п'яти до восьми мільйонів гривень на демонтаж стадіону.

Так стадіон виглядає зараз. Фото: konkurent.ua
Вигляд стадіону до реконструкції. Фото: konkurent.ua

У тендерній документації йдеться, що підрядник має облаштувати поля для мініфутболу, зробити на території баскетбольний та волейбольний майданчики загальною площею 955,8 кв. м. Навколо нового штучного газону та бігових доріжок буде встановлене освітлення та нове спортивне обладнання.

За словами міського голови Олександра Ковальчука, це його ініціатива з ремонтом стадіону.

"Є можливість зробити стадіон гарний. Коштів поки немає, бо термін виконання до 2025 року. Я хочу, щоб місто стало спортивною столицею області. Там буде штучне поле", — сказав Ковальчук.

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