Під час війни на Львівщині на ремонт стадіону виділили близько 92 млн грн

Стадіон у Новояворові. Фото: Google

Посадовці у місті Новояворів на Львівщині, як би це не здавалося дивним під час бойових дій на півдні та сході країни, заздрять своїм колегам з сусідньої Волинської області, де хочуть витратити 145 млн грн на ремонт стадіону. Ймовірно, саме тому вони вирішили не відставати за сусідом.

Сума не ремонт стадіону у Новояворові мала скласти 91,5 млн гривень, але під час торгів вдалося трішки зекономити, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що раніше у Ківерцях на Волині хочуть також реконструювати стадіон за 145 млн грн. Але після суспільного резонансу тендери скасували через порушення законодавства.

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Тендер було розміщено на сайті системи електронних закупівель Prozorro. Замовником указана Новояворівська міська рада.

Цікаво, що оприлюднили закупівлю ще 18 травня цього року, а торги завершились 26 травня. Міська рада вказала очікувану вартість робіт у розмірі 91 млн 530 тис. 946 гривень.

Переможцем торгів стала компанія ТОВ "Будівельна корпорація "РСГ" з пропозицією в 90 182 693,92 грн.

Згідно з технічним завданням, на стадіоні буде нова синтетична трава, реконструюють трибуни, бігові доріжки, майданчики для баскетболу, гандболу та тенісу. На арені зроблять водовідведення, систему відеонагляду та тренажерний зал.

Всі роботи підрядник повинен завершити до 31 грудня 2025 року.

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