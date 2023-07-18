Усик розповів, чий стиль копіює у боксі

Усик та Дюбуа напередодні пресконференції. Фото: instagram.com/usykaa/

Відомий український боксер Олександр Усик розповів про свого кумира. У молодому віці чемпіон світу намагався копіювати стиль ведення бою британського спортсмена.

Усик зізнався, хто вплинув на його навички, повідомляє Boxing Social.

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Володар чотирьох чемпіонських поясів у надважкій вазі Олександр Усик відточував власну техніку на основі спостережень за відомим боксером Насімом Хамедом (36-1, 31 KO). Спортсмен на прізвисько "Принц" був чемпіоном світу у напівлегкій вазі та на шляху до титулу переміг 16 суперників. У 2015 році Хамед був включений до Міжнародної зали боксерської слави.

Чому Усик копіював стиль Хамеда?

Український боксер зізнався, що манера ведення бою британця справила на нього незабутнє враження. Ще у статусі аматора Усик копіював рухи Хамеда, вибудовуючи власну техніку на основі стилю легендарного спортсмена.

Олександр Усик відповідає на запитання. Скриншот YouTube

Усик заявив, що тренери забороняли йому та його партнерам зі збірної України наслідувати Насіма Хамеда. Вони пояснювали, що це призводить до втрати концентрації та самоконтролю. Однак молодий Олександр все одно багато взяв у британського боксера і використав його прийоми навіть під час змагань.

Насіму Хамед зараз 49 років. Нещодавно він заявив, що мріє побачити бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

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