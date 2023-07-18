Трубин разочаровал "Интер": трансфер под угрозой срыва

Анатолий Трубин в матче против сборной Германии. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Руководство миланского "Интера" начинает терять терпение в переговорах по трансферу Анатолия Трубина. Донецкий "Шахтер" не хочет идти на уступки в вопросе продажи своего воспитанника.

"Интер" может отказаться от кандидатуры Трубина, сообщает Sky Sport Italia.

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Переговоры по Трубину

Основным кандидатом на замену Онана является вратарь сборной Украины Анатолий Трубин. "Интер" уже несколько недель ведет переговоры с донецким "Шахтером" и пытается снизить цену, которую выставило руководство "горняков".

Анатолий Трубин в сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Украинский клуб хочет получить за своего воспитанника 15 млн евро. "Интер" предлагает на пять миллионов меньше, но готов включить в сделку различные бонусы. Такой вариант не устраивает "Шахтер". Переговоры зашли в тупик. В "Интере" начинают думать над кандидатурами других голкиперов.

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