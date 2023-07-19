Мессі запросив до "Інтер Маямі" зіркового гравця: Неймару приготуватися

Суарес готовий сам викупити свій контракт. Фото: Twitter/Luiz Suarez

Луїс Суарес готовий повернути бразильському "Греміо" 48 мільйонів бразильських реалів, або близько 10 мільйонів доларів, щоб отримати статус вільного агента та приєднатися до Мессі у клубі Бекхема "Інтер Маямі". Уругвайський нападник погодив свій трансфер з командою з МЛС.

Про це пише бразильський сайт UOL, передають Новини.LIVE.

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Чи відпустить Суареса "Греміо"

Контракт Суареса з "Греміо" розрахований до кінця грудня 2024 року. Бразильський клуб вимагає від форварду дограти до кінця поточного сезону — до кінця 2023 року. Він провів 30 матчів, забив 13 голів та віддав 9 результативних передач за клуб.

Luis Suárez se acerca a Inter Miami. Están negociando hace tiempo y se avanzó.

En Inter Miami creen que lo van a tener en breve. — Gastón Edul (@gastonedul) July 18, 2023

Як повідомляє інсайдер Гастон Едул, після тривалих переговорів між Суаресом і Інтером Майамі прогрес був досягнутий — в клубі Кривцова та Бекхема вважають, що незабаром “вампір” виступатиме за них. Уругваєць приєднається до Ліонеля Мессі та Серхіо Бускетса, а також Жорді Альби, який незабаром очікується, що теж приєднається до клубу.

Але при цьому найближчого часу уругваєць в будь-якому випадку не зможе вийти на поле через травму колена.

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