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Мессі запросив до "Інтер Маямі" зіркового гравця: Неймару приготуватися

19 липня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мессі запросив до "Інтер Маямі" зіркового гравця: Неймару приготуватися
Суарес готовий сам викупити свій контракт. Фото: Twitter/Luiz Suarez
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Луїс Суарес готовий повернути бразильському "Греміо" 48 мільйонів бразильських реалів, або близько 10 мільйонів доларів, щоб отримати статус вільного агента та приєднатися до Мессі у клубі Бекхема "Інтер Маямі". Уругвайський нападник погодив свій трансфер з командою з МЛС.

Про це пише бразильський сайт UOL, передають Новини.LIVE.

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Сума, яку пропонує "Греміо" гравець, відповідає заробітній платі, яку він отримав за час перебування в команді.

Чи відпустить Суареса "Греміо"

Контракт Суареса з "Греміо" розрахований до кінця грудня 2024 року. Бразильський клуб вимагає від форварду дограти до кінця поточного сезону — до кінця 2023 року. Він провів 30 матчів, забив 13 голів та віддав 9 результативних передач за клуб.

Як повідомляє інсайдер Гастон Едул, після тривалих переговорів між Суаресом і Інтером Майамі прогрес був досягнутий — в клубі Кривцова та Бекхема вважають, що незабаром “вампір” виступатиме за них. Уругваєць приєднається до Ліонеля Мессі та Серхіо Бускетса, а також Жорді Альби, який незабаром очікується, що теж приєднається до клубу.

Але при цьому найближчого часу уругваєць в будь-якому випадку не зможе вийти на поле через травму колена.

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