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Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер

19 июля 2023 09:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер
Руслан Малиновский в сборной Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может больше не сыграть в чемпионате Франции. К опытному футболисту проявляют интерес немецкие клубы. 

"Марсель" получит предложение по трансферу игрока до конца июля, сообщает Bild

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Украинский футболист Руслан Малиновский стал трансферной целью для нескольких немецких клубов, которые в новом сезоне будут выступать в еврокубках. Один их них уже готовит предложение "Марселю", цвета которого защищает полузащитник. 

Куда может уйти Малиновский? 

В услугах хавбека сборной Украины заинтересованы дортмундская "Боруссия" и столичный "Унион". Обе команды пробились в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. И если "шмелям" не привыкать выступать в еврокубках, то в недавнем прошлом берлинцев такого опыта нет. 

Руслан Малиновский
Малиновский в матче против сборной Мальты. Фото Павла Кубанова (УАФ)

"Унион" хочет взять Руслана Малиновского в аренду с возможностью выкупа в конце сезона. Столичный клуб готов заплатить за аренду украинского игрока три миллиона евро. Соответствующее предложение находится на стадии подготовки. 

Что касается "Боруссии", Малиновский входит в список игроков, которые интересны тренерскому штабу дортмундского клуба. Но окончательное решение относительно приглашения украинца еще не принято. 

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