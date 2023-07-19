Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер

Руслан Малиновский в сборной Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может больше не сыграть в чемпионате Франции. К опытному футболисту проявляют интерес немецкие клубы.

"Марсель" получит предложение по трансферу игрока до конца июля, сообщает Bild.

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Украинский футболист Руслан Малиновский стал трансферной целью для нескольких немецких клубов, которые в новом сезоне будут выступать в еврокубках. Один их них уже готовит предложение "Марселю", цвета которого защищает полузащитник.

Куда может уйти Малиновский?

В услугах хавбека сборной Украины заинтересованы дортмундская "Боруссия" и столичный "Унион". Обе команды пробились в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. И если "шмелям" не привыкать выступать в еврокубках, то в недавнем прошлом берлинцев такого опыта нет.

Малиновский в матче против сборной Мальты. Фото Павла Кубанова (УАФ)

"Унион" хочет взять Руслана Малиновского в аренду с возможностью выкупа в конце сезона. Столичный клуб готов заплатить за аренду украинского игрока три миллиона евро. Соответствующее предложение находится на стадии подготовки.

Что касается "Боруссии", Малиновский входит в список игроков, которые интересны тренерскому штабу дортмундского клуба. Но окончательное решение относительно приглашения украинца еще не принято.

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