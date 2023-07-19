Маліновський не залишиться у "Марселі": готується гучний трансфер

Руслан Маліновський у збірній України. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може більше не зіграти у чемпіонаті Франції. Німецькі клуби цікавляться досвідченим футболістом.

"Марсель" отримає пропозицію щодо трансферу гравця до кінця липня, повідомляє Bild.

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Український футболіст Руслан Маліновський став трансферною метою для кількох німецьких клубів, які у новому сезоні виступатимуть у єврокубках. Один із них уже готує пропозицію "Марселю", кольори якої захищає півзахисник.

Куди може піти Маліновський?

У послугах хавбека збірної України зацікавлені дортмундська "Боруссія" та столичний "Уніон". Обидві команди пробилися до Ліги чемпіонів за підсумками минулого сезону. І якщо "джмелям" не звикати виступати в єврокубках, то в недавньому минулому берлінців такого досвіду немає.

Маліновський у матчі проти збірної Мальти. Фото Павла Кубанова (УАФ)

"Уніон" хоче взяти Руслана Маліновського в оренду з можливістю викупу наприкінці сезону. Столичний клуб готовий заплатити за оренду українського гравця три мільйони євро. Відповідна пропозиція перебуває на стадії підготовки.

Щодо "Боруссії", Маліновський входить до списку гравців, які цікаві тренерському штабу дортмундського клубу. Але остаточного рішення щодо запрошення українця ще не ухвалено.

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