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Мбаппе розповів Луїсу Енріке, де продовжить кар'єру

18 липня 2023 13:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе розповів Луїсу Енріке, де продовжить кар'єру
Кіліан Мбаппе у власному будинку. Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе ухвалив остаточне рішення про те, в якому клубі проведе наступний сезон. Футболістом цікавляться мадридський "Реал" та англійський "Ліверпуль".

Мбаппе розповів про своє рішення головному тренеру парижан Луїсу Енріке, повідомляє AS.

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Кілька тижнів тому стало відомо, що Кіліан Мбаппе не хоче продовжувати контракт із "ПСЖ". Термін дії угоди спливає влітку наступного року. Відразу після цього з'явилися чутки, що до кінця серпня форвард може змінити команду.

Що сказав Мбаппе Луїсу Енріке?

Новий головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке провів зустріч із лідером команди. На ній Кіліан Мбаппе запевнив наставника, що планує до кінця відпрацювати свій контракт. Деталі розмови до преси не потрапили.

Луїс Енріке
Луїс Енріке на презентації в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Рішення Мбаппе не влаштовує ПСЖ, оскільки клуб не хоче безкоштовно відпускати свою головну зірку. Парижани мають намір отримати за Кіліана щонайменше 200 млн євро. При цьому французи хочуть продати форварда протягом шести найближчих тижнів, оскільки трансферна вартість Мбаппе різко знизиться.

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