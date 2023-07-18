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Мбаппе рассказал Луису Энрике, где продолжит карьеру

18 июля 2023 13:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе рассказал Луису Энрике, где продолжит карьеру
Килиан Мбаппе в собственном доме. Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе принял окончательное решение о том, в каком клубе проведет следующий сезон. Футболистом интересуются мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Мбаппе рассказал о своем решении главному тренеру парижан Луису Энрике, сообщает AS

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Несколько недель назад стало известно, что Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с "ПСЖ". Срок действия соглашения истекает летом следующего года. Сразу после этого возникли слухи, что до конца августа форвард может сменить команду. 

Что Мбаппе сказал Луису Энрике?

Новый главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике провел встречу с лидером команды. На ней Килиан Мбаппе заверил наставника в том, что планирует до конца отработать свой контракт. Детали беседы в прессу не попали.  

Луис Энрике
Луис Энрике на презентации в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Решение Мбаппе не устраивает "ПСЖ", поскольку клуб не хочет бесплатно отпускать свою главную звезду. Парижане намереваются получить за Килиана как минимум 200 млн евро. При этом французы хотят продать форварда в течение шести ближайших недель, так как после этого трансферная стоимость Мбаппе резко снизится. 

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