Мбаппе рассказал Луису Энрике, где продолжит карьеру

Килиан Мбаппе в собственном доме. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе принял окончательное решение о том, в каком клубе проведет следующий сезон. Футболистом интересуются мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Мбаппе рассказал о своем решении главному тренеру парижан Луису Энрике, сообщает AS.

Читайте также:

Несколько недель назад стало известно, что Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с "ПСЖ". Срок действия соглашения истекает летом следующего года. Сразу после этого возникли слухи, что до конца августа форвард может сменить команду.

Что Мбаппе сказал Луису Энрике?

Новый главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике провел встречу с лидером команды. На ней Килиан Мбаппе заверил наставника в том, что планирует до конца отработать свой контракт. Детали беседы в прессу не попали.

Луис Энрике на презентации в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Решение Мбаппе не устраивает "ПСЖ", поскольку клуб не хочет бесплатно отпускать свою главную звезду. Парижане намереваются получить за Килиана как минимум 200 млн евро. При этом французы хотят продать форварда в течение шести ближайших недель, так как после этого трансферная стоимость Мбаппе резко снизится.

Напомним, Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру.

Роналду ждут в Европе: известный клуб хочет вернуть португальца.

Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги.

Почему ушел Михайличенко: "Шахтер" готовит трансфер бразильского защитника.

"Динамо" отдаст двух перспективных футболистов в "Зарю".

Забарный получил мощного партнера: "Борнмут" подписал звезду футбола.