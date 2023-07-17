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Потеря Мбаппе заставит "ПСЖ" продавать игроков

17 июля 2023 16:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Потеря Мбаппе заставит "ПСЖ" продавать игроков
Килиан Мбаппе во время поездки в Камерун. Фото: REUTERS/Desire Danga Essigue
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Уход из "ПСЖ" Килиана Мбаппе может вызвать в клубе серьезные проблемы. Они связаны с финансовым fair-play, ради соблюдения которых чемпионам Франции придется вносить коррективы в состав. 

Потеря Мбаппе приведет к продаже нескольких лидеров "ПСЖ", сообщает Le Parisien

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Через год у Килиана Мбаппе завершится срок действия контракта с клубом. Вопреки ожиданиям "ПСЖ", футболист не захотел продлевать соглашение. Он может покинуть чемпионов Франции на правах свободного агента. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в сборной Франции. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Что грозит "ПСЖ" из-за ухода Мбаппе? 

Лидер столичного клуба хочет сменить команду сразу после того, как получит бонус за лояльность. Выплата будет проведения согласно условиям контракта до конца июля. Но если Килиан решит остаться в "ПСЖ" еще на год, это поставит клуб в сложное положение. 

Потеря Мбаппе без выплаты компенсации за игрока приведет к тому, что "ПСЖ" нарушит правило финансового fair-play. Из-за этого чемпионы Франции приостановили переговоры с потенциальными новичками во главе с Бернарду Силвой. 

"ПСЖ" обратился к потенциальным инвесторам, однако они не смешат помогать клубу. Партнеров французского клуба смущает огромная зарплата Мбаппе, которая внесла хаос в финансовые ведомости "ПСЖ". Клуб оказался в патовой ситуации. Он не только полностью зависит от решения своего форварда, но и в любом случае окажется пострадавшей стороной. 

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