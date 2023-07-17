Потеря Мбаппе заставит "ПСЖ" продавать игроков
Уход из "ПСЖ" Килиана Мбаппе может вызвать в клубе серьезные проблемы. Они связаны с финансовым fair-play, ради соблюдения которых чемпионам Франции придется вносить коррективы в состав.
Потеря Мбаппе приведет к продаже нескольких лидеров "ПСЖ", сообщает Le Parisien.
Через год у Килиана Мбаппе завершится срок действия контракта с клубом. Вопреки ожиданиям "ПСЖ", футболист не захотел продлевать соглашение. Он может покинуть чемпионов Франции на правах свободного агента.
Что грозит "ПСЖ" из-за ухода Мбаппе?
Лидер столичного клуба хочет сменить команду сразу после того, как получит бонус за лояльность. Выплата будет проведения согласно условиям контракта до конца июля. Но если Килиан решит остаться в "ПСЖ" еще на год, это поставит клуб в сложное положение.
Потеря Мбаппе без выплаты компенсации за игрока приведет к тому, что "ПСЖ" нарушит правило финансового fair-play. Из-за этого чемпионы Франции приостановили переговоры с потенциальными новичками во главе с Бернарду Силвой.
"ПСЖ" обратился к потенциальным инвесторам, однако они не смешат помогать клубу. Партнеров французского клуба смущает огромная зарплата Мбаппе, которая внесла хаос в финансовые ведомости "ПСЖ". Клуб оказался в патовой ситуации. Он не только полностью зависит от решения своего форварда, но и в любом случае окажется пострадавшей стороной.
Напомним, лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер.
Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги.
"МЮ" начал сезон со скандала: игрок обвинил тренера в издевательствах.
"Интер" готовит громкий трансфер: это будет месть "Ювентусу".
"Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "ПСЖ".
Лидер "Тоттенхэма" рассказал, где продолжит карьеру.