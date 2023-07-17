Втрата Мбаппе змусить "ПСЖ" продавати гравців

Кіліан Мбаппе під час поїздки в Камерун. Фото: REUTERS/Desire Danga Essigue

Відхід із "ПСЖ" Кіліана Мбаппе може викликати в клубі серйозні проблеми. Вони пов'язані з правилом фінансового fair-play, заради дотримання якого чемпіонам Франції доведеться вносити корективи до складу.

Втрата Мбаппе призведе до продажу кількох лідерів "ПСЖ", повідомляє Le Parisien.

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Через рік у Кіліана Мбаппе завершиться термін дії контракту із клубом. Попри очікування "ПСЖ", футболіст не захотів продовжувати угоду. Він може залишити чемпіонів Франції на правах вільного агента.

Кіліан Мбаппе у збірній Франції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Що загрожує "ПСЖ" через втрату Мбаппе?

Лідер столичного клубу хоче змінити команду одразу після того, як отримає бонус за лояльність. Виплата буде проведена згідно з умовами контракту до кінця липня. Але якщо Кіліан вирішить залишитись у "ПСЖ" ще на рік, це поставить клуб у складне становище.

Втрата Мбаппе без виплати компенсації за гравця призведе до того, що ПСЖ порушить правило фінансового fair-play. Через це чемпіони Франції призупинили переговори з потенційними новачками на чолі з Бернардом Сілвою.

"ПСЖ" звернувся до потенційних інвесторів, проте вони не змішають допомагати клубу. Партнерів французького клубу бентежить величезна зарплата Мбаппе, яка внесла хаос у фінансові відомості "ПСЖ". Клуб опинився у патовій ситуації. Він не тільки повністю залежить від рішення свого форварда, а й у будь-якому випадку виявиться постраждалою стороною.

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