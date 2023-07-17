Втрата Мбаппе змусить "ПСЖ" продавати гравців
Відхід із "ПСЖ" Кіліана Мбаппе може викликати в клубі серйозні проблеми. Вони пов'язані з правилом фінансового fair-play, заради дотримання якого чемпіонам Франції доведеться вносити корективи до складу.
Втрата Мбаппе призведе до продажу кількох лідерів "ПСЖ", повідомляє Le Parisien.
Через рік у Кіліана Мбаппе завершиться термін дії контракту із клубом. Попри очікування "ПСЖ", футболіст не захотів продовжувати угоду. Він може залишити чемпіонів Франції на правах вільного агента.
Що загрожує "ПСЖ" через втрату Мбаппе?
Лідер столичного клубу хоче змінити команду одразу після того, як отримає бонус за лояльність. Виплата буде проведена згідно з умовами контракту до кінця липня. Але якщо Кіліан вирішить залишитись у "ПСЖ" ще на рік, це поставить клуб у складне становище.
Втрата Мбаппе без виплати компенсації за гравця призведе до того, що ПСЖ порушить правило фінансового fair-play. Через це чемпіони Франції призупинили переговори з потенційними новачками на чолі з Бернардом Сілвою.
"ПСЖ" звернувся до потенційних інвесторів, проте вони не змішають допомагати клубу. Партнерів французького клубу бентежить величезна зарплата Мбаппе, яка внесла хаос у фінансові відомості "ПСЖ". Клуб опинився у патовій ситуації. Він не тільки повністю залежить від рішення свого форварда, а й у будь-якому випадку виявиться постраждалою стороною.
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