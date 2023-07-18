Майбутні Мессі та Роналду: топ-5 найкращих молодих гравців світу

Джуд Беллінгем після переходу до "Реалу". Фото: "Реал"

У світовому футболі після введення фінансового фейрплей клуби все частіше вкладають кошти у свої академії, завдяки чому ми постійно бачимо їх результат роботи. До того ж довіряти своїм вихованцям стали більше і паралельно покращили селекційну роботу.

Портал Новини.LIVE ознайомить вас із найкращими п'ятьма молодими футболістами на поточний момент.

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Джуд Беллінгем. Фото: "Реал"

Джуд Беллінгем

Вік: 19 років

Клуб: "Реал"

Позиція: центральний півзахисник

Трансферна вартість: 120 мільйонів євро

Найяскравішим представником молодого покоління у сучасному футболі є центральний півзахисник збірної Англії та "Реалу" Джуд Беллінгем.

Головною перевагою англійця є його стабільна блискуча гра. Цей гравець довів, що може на одному рівні зіграти хоч увесь чемпіонат. До того ж Беллінгем має правильну спортивну агресію, яка допомагає команді. Менталітет у майбутньому має зробити Джуда не другим Полем Погба, а покращеною версією Зінедіна Зідана.

Джамал Мусіала. Фото: Transfermarkt

Джамал Мусіала

Вік: 20 років

Клуб: "Баварія"

Позиція: атакуючий півзахисник

Трансферна вартість: 100 мільйонів євро

У 19 років Мусіала є лідером "Баварії" і тягне на собі збірну Німеччини. Але на чемпіонаті світу в Катаку німецька збірна виглядала настільки блякло, що Джамал сам не зміг витягнути цього потопельника на поверхню.

У центрі поля Мусіала може протягнути м'яч, обігравши будь-якого суперника. Як і Беллінгема, його виділяє психологія, завдяки якій гравець не боїться брати на себе відповідальність.

Гаві. Фото: Барселона

Гаві

Вік: 19 років

Клуб: "Барселона"

Позиція: центральний півзахисник

Трансферна вартість: 90 мільйонів євро

Знову ми розглянемо центрального півзахисника — Гаві. Академія "Барселони" завжди готувала добрих гравців центру поля, і 19-річний іспанець продовжує ці традиції.

Гаві став унікальним футболістом з моменту, коли йому не знадобилася адаптація у дорослому футболі після випуску з "Ла Масії". На полі це мозок усієї команди Хаві.

Гаві може конструювати атаки і страшно уявити, що вони зможуть зробити в парі з Ілкаєм Гюндоганом. За грою такої команди цікаво дивитися.

Сеско у матчі за збірну. Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Бенджамін Сеско

Клуб: "РБ Лейпциг"

Позиція: нападник

Трансферна вартість: 24 мільйони євро

Вік: 20

1 липня було офіційно оформлено трансфер форварда Бенджаміна Сеско із "Зальцбурга" до "РБ Лейпциг" за 24 млн євро. На цей час цей словенець є найкращим форвардом 2003 року народження.

Сеско завдяки зросту 194 см, потужності та крейсерській швидкості зараз не дарма порівнюють з Ерлінгом Холландом. При цьому на відміну від норвежця Бенджамін менш креативний, але також вміє правильно вибрати позицію у штрафному майданчику.

Юссуфа Мукоко. Фото: Google

Юссуфа Мукоко

Вік: 18 років

Клуб: "Борусія" Дортмунд

Позиція: центральний нападник

Трансферна вартість: 30 мільйонів євро

Юссуф Мукоко є не просто футболістом, який почав грати у 16 років, а й тим, кого бояться усі захисники в усьому світі. Окрім гарного технічного арсеналу футболіста виділяє його швидкість, на якій він міг би змагатися з Михайлом Мудриком.

Ще однією великою гідністю Мукоко є його стабільність. Гравець, попри юний вік, дисциплінований та непередбачуваний для суперника.

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