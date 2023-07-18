Будущие Месси и Роналду: топ-5 лучших молодых игроков мира

Джуд Беллингем после перехода в "Реал". Фото: "Реал"

В мировом футболе с после введения финансового фейр-плей клубы все чаще вкладывают средства в свои академии, благодаря чему мы постоянно видим их результат работы. К тому же, доверять своим воспитанникам стали больше и параллельно улучшилась селекционная работа.

Портал Новини.LIVE ознакомит вас с лучшими пятью молодыми футболистами на текущий момент.

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Джуд Беллингем. Фото: "Реал"

Джуд Беллингем

Возраст: 19 лет

Клуб: "Реал"

Позиция: центральный полузащитник

Трансферная стоимость: 120 миллионов евро

Самым ярким представителем молодого поколения в современном футболе является центральный полузащитник сборной Англии и "Реала" Джуд Беллингем.

Главным достоинством англичанина является его стабильная блистательная игра. Этот игрок доказал, что может на одном уровне отыграть хоть весь чемпионат. К тому же Беллингем имеет правильную спортивную агрессию, которая помогает команде. Менталитет в будущем должен сделать Джужда не вторым Полем Погба, а улучшенной версией Зинедина Зидана.

Джамал Мусиала. Фото: Transfermarkt

Джамал Мусиала

Возраст: 20 лет

Клуб: "Бавария"

Позиция: атакующий полузащитник

Трансферная стоимость: 100 миллионов евро

В 19 лет Мусиала является лидером "Баварии" и тянет на себе сборную Германии. На чемпионате мира в Катаке немецкая сборная выглядела настолько блекло, что Джамал сам не смог вытянуть этого утопающего на поверхность.

В центре поля Мусиала може протянуть мяч, обыграв абсолютно любого соперника. Как и Беллингема его выделяет психология, благодаря которой игрок не боится брать на себя ответственность.

Гави. Фото: Барселона

Гави

Возраст: 19 лет

Клуб: "Барселона"

Позиция: центральный полузащитник

Трансферная стоимость: 90 миллионов евро

Снова мы рассмотрим центрального полузащитника — Гави. Академия "Барселоны" всегда подготавливала хороших центральных полузащитников, и 19 летний испанец продолжает эти традиции.

Гави стал уникальным футболистом с момента, когда ему не потребовалась адаптация во взрослом футболе после выпуска из "Ла Масии". На поле это мозг всей команды Хави.

Гави пособен конструировать атаки и страшно представить, что они смогут сделать в паре с Илкаем Гюндоганом. За игрой такой команды будет интересно смотреть.

Сеско в матче за сборную. Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Бенджамин Сеско

Клуб: "РБ Лейпциг"

Позиция: нападающий

Трансферная стоимость: 24 миллионов евро

Возраст: 20

1 июля был официально оформлен трансфер форварда Бенджамина Сеско из "Зальцбурга" в "РБ Лейпциг" за 24 млн евро. На текущий момент этот словенец является лучшим форвардом 2003 года рождения.

Сеско благодаря росту 194 см, мощи и крейсерской скорости сейчас не зря сравнивают с Эрлингом Холландом. При этом в отличие от норвежца Бенджамин менее креативный, но также умеет правильно выбрать позицию в штрафной.

Юссуфа Мукоко. Фото: Google

Юссуфа Мукоко

Возраст: 18 лет

Клуб: "Боруссия" Дортмунд

Позиция: центральный нападающий

Трансферная стоимость: 30 миллионов евро

Юссуф Мукоко является не просто футболистом, начавшим играть в 16 лет, но и тем, кото боятся все защитники в мире. Кроме хорошего технического арсенала футболиста выделяет его скорость, на которой он мог бы соперничать с Михаилом Мудриком.

Еще одним большим достоинством Мукоко является его стабильность. Игрок, несмотря на юный возраст, дисциплинирован и непредсказуем для соперника.

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