Будущие Месси и Роналду: топ-5 лучших молодых игроков мира
В мировом футболе с после введения финансового фейр-плей клубы все чаще вкладывают средства в свои академии, благодаря чему мы постоянно видим их результат работы. К тому же, доверять своим воспитанникам стали больше и параллельно улучшилась селекционная работа.
Портал Новини.LIVE ознакомит вас с лучшими пятью молодыми футболистами на текущий момент.
Джуд Беллингем
Возраст: 19 лет
Клуб: "Реал"
Позиция: центральный полузащитник
Трансферная стоимость: 120 миллионов евро
Самым ярким представителем молодого поколения в современном футболе является центральный полузащитник сборной Англии и "Реала" Джуд Беллингем.
Главным достоинством англичанина является его стабильная блистательная игра. Этот игрок доказал, что может на одном уровне отыграть хоть весь чемпионат. К тому же Беллингем имеет правильную спортивную агрессию, которая помогает команде. Менталитет в будущем должен сделать Джужда не вторым Полем Погба, а улучшенной версией Зинедина Зидана.
Джамал Мусиала
Возраст: 20 лет
Клуб: "Бавария"
Позиция: атакующий полузащитник
Трансферная стоимость: 100 миллионов евро
В 19 лет Мусиала является лидером "Баварии" и тянет на себе сборную Германии. На чемпионате мира в Катаке немецкая сборная выглядела настолько блекло, что Джамал сам не смог вытянуть этого утопающего на поверхность.
В центре поля Мусиала може протянуть мяч, обыграв абсолютно любого соперника. Как и Беллингема его выделяет психология, благодаря которой игрок не боится брать на себя ответственность.
Гави
Возраст: 19 лет
Клуб: "Барселона"
Позиция: центральный полузащитник
Трансферная стоимость: 90 миллионов евро
Снова мы рассмотрим центрального полузащитника — Гави. Академия "Барселоны" всегда подготавливала хороших центральных полузащитников, и 19 летний испанец продолжает эти традиции.
Гави стал уникальным футболистом с момента, когда ему не потребовалась адаптация во взрослом футболе после выпуска из "Ла Масии". На поле это мозг всей команды Хави.
Гави пособен конструировать атаки и страшно представить, что они смогут сделать в паре с Илкаем Гюндоганом. За игрой такой команды будет интересно смотреть.
Бенджамин Сеско
Клуб: "РБ Лейпциг"
Позиция: нападающий
Трансферная стоимость: 24 миллионов евро
Возраст: 20
1 июля был официально оформлен трансфер форварда Бенджамина Сеско из "Зальцбурга" в "РБ Лейпциг" за 24 млн евро. На текущий момент этот словенец является лучшим форвардом 2003 года рождения.
Сеско благодаря росту 194 см, мощи и крейсерской скорости сейчас не зря сравнивают с Эрлингом Холландом. При этом в отличие от норвежца Бенджамин менее креативный, но также умеет правильно выбрать позицию в штрафной.
Юссуфа Мукоко
Возраст: 18 лет
Клуб: "Боруссия" Дортмунд
Позиция: центральный нападающий
Трансферная стоимость: 30 миллионов евро
Юссуф Мукоко является не просто футболистом, начавшим играть в 16 лет, но и тем, кото боятся все защитники в мире. Кроме хорошего технического арсенала футболиста выделяет его скорость, на которой он мог бы соперничать с Михаилом Мудриком.
Еще одним большим достоинством Мукоко является его стабильность. Игрок, несмотря на юный возраст, дисциплинирован и непредсказуем для соперника.
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