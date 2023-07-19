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Дружина Роналду показала, що їсть Кріштіану під час відпустки

19 липня 2023 14:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Роналду показала, що їсть Кріштіану під час відпустки
Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес під час відпочинку. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальський футболіст Кріштіану Роналду вже готується до нового сезону у складі "Аль-Насра". Нещодавня сімейна відпустка гравця виявилася незабутньою, і його дружина досі ділиться із шанувальниками фотографіями з подорожі.

Джорджіна Родрігес на своїй сторінці в Instagram показала, як Кріштіану Роналду снідав під час відпочинку на морі.

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Кріштіану Роналду протягом всієї кар'єри ретельно дотримується принципу правильного харчування і дотримується дієти. Однак це не означає, що португалець залишається голодним або їсть щось несмачне. Джорджина Родрігес показала, що іноді й зірковий футболіст дозволяє собі бенкет.

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес
Роналду за обідом. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина та Кріштіану на відпочинку

Лідер "Аль-Насра" вирішив провести відпустку на іспанському узбережжі з дружиною та дітьми. Після двох тижнів прогулянок, атракціонів та катань на яхті Роналду відправив дітей до бабусі та провів кілька романтичних днів із Джорджиною Родрігес. Закохані каталися на гідроскутері, досліджували морські бухти та насолоджувалися товариством один одного.

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес
Кріштіану з дружиною снідали прямо на яхті. Фото: instagram.com/georginagio/

Дівчина зробив велику кількість фотографій з цієї подорожі. У кадр навіть потрапили романтичні сніданки та обіди. Стіл Кріштіану та Джорджини прикрасили середземноморські та східні страви, деякі з яких виглядають наче твори мистецтва.

Вже на другий день після закінчення відпустки Кріштіану Роналду на тренуваннях в "Аль-Насрі" продемонстрував відсутність зайвих кілограмів і знову став найшвидшим гравцем команди під час традиційного марафону.

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