Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Роналду показала, что ест Криштиану во время отпуска arrow

Жена Роналду показала, что ест Криштиану во время отпуска

19 июля 2023 14:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Роналду показала, что ест Криштиану во время отпуска
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес во время отдыха. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Португальский футболист Криштиану Роналду уже готовится к новому сезону в составе "Аль-Насра". Недавний семейный отпуск игрока оказался незабываемым, и его гражданская жена до сих пор делится с поклонниками фотографиями из путешествия. 

Джорджина Родригес на своей странице в Instagram показала, как Криштиану Роналду завтракал во время отдыха на море. 

Читайте также:

Криштиану Роналду на протяжение всей карьеры тщательно придерживается принципа правильного питания и соблюдает диету. Однако это не означает, что португалец остается голодным или ест что-то невкусное. Джорджина Родригес показала, что иногда и звездный футболист позволяет себе пиршество. 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Роналду за обедом. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина и Криштиану на отдыхе 

Лидер "Аль-Насра" решил провести отпуск на испанском побережье с женой и детьми. После двух недель прогулок, аттракционов и катаний на яхте Роналду отправил детей к бабушке и провел несколько романтических дней с Джорджиной Родригес. Влюбленные катались на гидроскутере, исследовали морские бухты и наслаждались обществом друг друга. 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану с женой завтракали прямо на яхте. Фото: instagram.com/georginagio/

Девушка сделала большое количество фотографий с этого путешествия. В кадр даже попали романтические завтраки и обеды. Стол Криштиану и Джорджины украсили средиземноморские и восточные блюда, некоторые из которых выглядят словно произведения искусства. 

Уже на второй день после окончания отпуска Криштиану Роналду на тренировках в "Аль-Насре" продемонстрировал отсутствие лишних килограммов и снова стал самым быстрым игроком команды во время традиционного марафона. 

Напомним, Руслан Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер. 

Хавбек Михаил Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру.

Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги. 

Месси пригласил в "Интер Майами" звездного игрока: Неймару приготовиться. 

Трубин разочаровал "Интер": трансфер под угрозой срыва.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз