Жена Роналду показала, что ест Криштиану во время отпуска

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес во время отдыха. Фото: instagram.com/georginagio/

Португальский футболист Криштиану Роналду уже готовится к новому сезону в составе "Аль-Насра". Недавний семейный отпуск игрока оказался незабываемым, и его гражданская жена до сих пор делится с поклонниками фотографиями из путешествия.

Джорджина Родригес на своей странице в Instagram показала, как Криштиану Роналду завтракал во время отдыха на море.

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Криштиану Роналду на протяжение всей карьеры тщательно придерживается принципа правильного питания и соблюдает диету. Однако это не означает, что португалец остается голодным или ест что-то невкусное. Джорджина Родригес показала, что иногда и звездный футболист позволяет себе пиршество.

Роналду за обедом. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина и Криштиану на отдыхе

Лидер "Аль-Насра" решил провести отпуск на испанском побережье с женой и детьми. После двух недель прогулок, аттракционов и катаний на яхте Роналду отправил детей к бабушке и провел несколько романтических дней с Джорджиной Родригес. Влюбленные катались на гидроскутере, исследовали морские бухты и наслаждались обществом друг друга.

Криштиану с женой завтракали прямо на яхте. Фото: instagram.com/georginagio/

Девушка сделала большое количество фотографий с этого путешествия. В кадр даже попали романтические завтраки и обеды. Стол Криштиану и Джорджины украсили средиземноморские и восточные блюда, некоторые из которых выглядят словно произведения искусства.

Уже на второй день после окончания отпуска Криштиану Роналду на тренировках в "Аль-Насре" продемонстрировал отсутствие лишних килограммов и снова стал самым быстрым игроком команды во время традиционного марафона.

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