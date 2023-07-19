Давід Нерес, який грав за "Шахтар", переїде до Росії

Давид Нерес у "Шахтарі". Фото: instagram.com/davidneres/

Атакувальний півзахисник Давид Нерес став пріоритетною трансферною метою російського "Зеніту". Клуб із Санкт-Петербурга готовий запропонувати бразильцеві довгостроковий контракт.

Агент Нереса вже веде переговори із представниками "Зеніту", повідомив журналіст Відні Касагранде.

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Після виходу з амстердамського "Аякса" кар'єра Давида Нереса розвивається зовсім не так, як хотілося б футболістові. Нещодавно він вважався одним із найталановитіших бразильських хавбеків, а тепер всерйоз роздумує над переїздом до Росії.

Чим відомий Нерес?

26-річний футболіст провів минулий сезон у португальській "Бенфіці". До цього практично не грав пів року. Річ у тім, що в січні 2022 року Давид Нерес перейшов до "Шахтаря", який заплатив за нього 15 млн євро. Проте зіграти у складі "гірників" бразилець не встиг через початок повномасштабного вторгнення росіян до України.

Давид Нерес у "Бенфіці". Фото: instagram.com/davidneres/

Нересу та іншим бразильцям вдалося евакуюватись через Румунію. У підсумку минулий сезон він провів у "Бенфіці". Португальці заплатили за футболіста 15,3 млн євро. Він провів на полі 48 поєдинків, забив 12 м'ячів та зробив 14 результативних передач.

"Зеніт" хоче купити Нереса замість бразильців Клаудіньо та Малькома, які захотіли виїхати з Росії.

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