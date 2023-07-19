Давид Нерес, который играл за "Шахтер", переедет в Россию

Экс-футболист "Шахтера" продолжит карьеру в России
Атакующий полузащитник Давид Нерес стал приоритетной трансферной целью российского "Зенита". Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить бразильцу долгосрочный контракт.
Агент Нереса уже ведет переговоры с представителями "Зенита", сообщил журналист Вене Касагранде.
После ухода из амстердамского "Аякса" карьера Давида Нереса развивается совсем не так, как хотелось бы футболисту. Не так давно он считался одним из самых талантливых бразильских хавбеков, а теперь всерьез раздумывает над переездом в Россию.
Чем известен Нерес?
26-летний футболист провел прошлый сезон в португальской "Бенфике". До этого практически не играл полгода. Дело в том, что в январе 2022 Давид Нерес перешел в "Шахтер", который заплатил за него 15 млн евро. Однако сыграть в составе "горняков" бразилец не успел из-за начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.
Нересу и другим бразильцам удалось эвакуироваться через Румынию. В итоге прошлый сезон он провел в "Бенфике". Португальцы заплатили за футболиста 15,3 млн евро. Он провел на поле 48 поединков, забил 12 мячей и сделал 14 результативных передач.
"Зенит" хочет купить Нереса вместо бразильцев Клаудиньо и Малькома, которые захотели уехать из России.
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