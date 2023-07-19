Давид Нерес, который играл за "Шахтер", переедет в Россию

Давид Нерес в "Шахтере". Фото: instagram.com/davidneres/

Атакующий полузащитник Давид Нерес стал приоритетной трансферной целью российского "Зенита". Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить бразильцу долгосрочный контракт.

Агент Нереса уже ведет переговоры с представителями "Зенита", сообщил журналист Вене Касагранде.

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После ухода из амстердамского "Аякса" карьера Давида Нереса развивается совсем не так, как хотелось бы футболисту. Не так давно он считался одним из самых талантливых бразильских хавбеков, а теперь всерьез раздумывает над переездом в Россию.

Чем известен Нерес?

26-летний футболист провел прошлый сезон в португальской "Бенфике". До этого практически не играл полгода. Дело в том, что в январе 2022 Давид Нерес перешел в "Шахтер", который заплатил за него 15 млн евро. Однако сыграть в составе "горняков" бразилец не успел из-за начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Давид Нерес в "Бенфике". Фото: instagram.com/davidneres/

Нересу и другим бразильцам удалось эвакуироваться через Румынию. В итоге прошлый сезон он провел в "Бенфике". Португальцы заплатили за футболиста 15,3 млн евро. Он провел на поле 48 поединков, забил 12 мячей и сделал 14 результативных передач.

"Зенит" хочет купить Нереса вместо бразильцев Клаудиньо и Малькома, которые захотели уехать из России.

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