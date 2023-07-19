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Футболист молодежной сборной Украины будет играть в Польше

19 июля 2023 15:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболист молодежной сборной Украины будет играть в Польше
Николай Кухаревич в Шотландии. Фото: instagram.com/kolia_kuharevich/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский форвард Николай Кухаревич привлек внимание клуба "Ракув". Действующие чемпионы Польши готовят предложение по трансферу игрока

Футболист молодежной сборной Украины может переехать в Польшу до конца июля, сообщает журналист Пьотр Шленка

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Михаил Кухаревич является воспитанником луцкой "Волыни". С 2021 года его контракт принадлежит французскому клубу "Труа", однако клуб из Шампани предпочитает сдавать украинца в аренду. 

Кухаревич и Яремчук
Кухаревич и Яремчук. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv/

Интерес к Кухаревичу из Польши 

Футболист, которому в июле исполнилось 22 года, провел прошлый сезон в Шотландии. Николай Кухаревич играл на правах аренды за местный "Хиберниан". На счету украинца пять голов в 15 поединках. 

"Труа", который вылетел из элитного дивизиона Франции, не рассчитывает на Кухаревича. Клуб хочет продать форварда. В его услугах заинтересован польский "Ракув", который готов предложить за украинца 500 тысяч евро. 

После победы в чемпионате Польши "Ракув" продал ведущего бомбардира Владиславса Гутковскиса. Приглашение Кухаревича может восполнить эту потерю. 

Напомним, Руслан Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер. 

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