Футболист молодежной сборной Украины будет играть в Польше

Николай Кухаревич в Шотландии. Фото: instagram.com/kolia_kuharevich/

Украинский форвард Николай Кухаревич привлек внимание клуба "Ракув". Действующие чемпионы Польши готовят предложение по трансферу игрока.

Футболист молодежной сборной Украины может переехать в Польшу до конца июля, сообщает журналист Пьотр Шленка.

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Михаил Кухаревич является воспитанником луцкой "Волыни". С 2021 года его контракт принадлежит французскому клубу "Труа", однако клуб из Шампани предпочитает сдавать украинца в аренду.

Кухаревич и Яремчук. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv/

Интерес к Кухаревичу из Польши

Футболист, которому в июле исполнилось 22 года, провел прошлый сезон в Шотландии. Николай Кухаревич играл на правах аренды за местный "Хиберниан". На счету украинца пять голов в 15 поединках.

"Труа", который вылетел из элитного дивизиона Франции, не рассчитывает на Кухаревича. Клуб хочет продать форварда. В его услугах заинтересован польский "Ракув", который готов предложить за украинца 500 тысяч евро.

После победы в чемпионате Польши "Ракув" продал ведущего бомбардира Владиславса Гутковскиса. Приглашение Кухаревича может восполнить эту потерю.

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