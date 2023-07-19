Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Футболіст молодіжної збірної України гратиме у Польщі arrow

Футболіст молодіжної збірної України гратиме у Польщі

19 липня 2023 15:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболіст молодіжної збірної України гратиме у Польщі
Микола Кухаревич у Шотландії. Фото: instagram.com/kolia_kuharevich/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український форвард Микола Кухаревич привернув увагу клубу "Ракув". Чинні чемпіони Польщі готують пропозицію щодо трансферу гравця.

Футболіст молодіжної збірної України може переїхати до Польщі до кінця липня, повідомляє журналіст Пйотр Шленка.

Читайте також:

Михайло Кухаревич є вихованцем луцької "Волині". З 2021 року його контракт належить французькому клубу "Труа", проте клуб із Шампані вважає за краще здавати українця в оренду.

Кухаревич та Яремчук
Кухаревич та Яремчук. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv/

Інтерес до Кухаревича з Польщі

Футболіст, якому у липні виповнилося 22 роки, провів минулий сезон у Шотландії. Микола Кухаревич грав на правах оренди за місцевий "Хіберніан". На рахунку українця п'ять голів у 15 поєдинках.

"Труа", який вилетів з елітного дивізіону Франції, не розраховує на Кухаревича. Клуб хоче продати форварда У його послугах зацікавлений польський Ракув, який готовий запропонувати за українця 500 тисяч євро.

Після перемоги у чемпіонаті Польщі "Ракув" продав провідного бомбардира Владиславса Гутковскіса. Запрошення Кухаревича може поповнити цю втрату.

Нагадаємо, Руслан Маліновський не залишиться у "Марселі": готується гучний трансфер.

Хавбек Михайло Мудрик готується до відходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру.

Буяльський отримає пропозицію з Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги. 

Сидорчук може піти з "Динамо" та продовжити кар'єру за кордоном.

Дружина Роналду показала, що їсть Кріштіану під час відпустки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз