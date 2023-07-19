Футболіст молодіжної збірної України гратиме у Польщі

Микола Кухаревич у Шотландії. Фото: instagram.com/kolia_kuharevich/

Український форвард Микола Кухаревич привернув увагу клубу "Ракув". Чинні чемпіони Польщі готують пропозицію щодо трансферу гравця.

Футболіст молодіжної збірної України може переїхати до Польщі до кінця липня, повідомляє журналіст Пйотр Шленка.

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Михайло Кухаревич є вихованцем луцької "Волині". З 2021 року його контракт належить французькому клубу "Труа", проте клуб із Шампані вважає за краще здавати українця в оренду.

Кухаревич та Яремчук. Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv/

Інтерес до Кухаревича з Польщі

Футболіст, якому у липні виповнилося 22 роки, провів минулий сезон у Шотландії. Микола Кухаревич грав на правах оренди за місцевий "Хіберніан". На рахунку українця п'ять голів у 15 поєдинках.

"Труа", який вилетів з елітного дивізіону Франції, не розраховує на Кухаревича. Клуб хоче продати форварда У його послугах зацікавлений польський Ракув, який готовий запропонувати за українця 500 тисяч євро.

Після перемоги у чемпіонаті Польщі "Ракув" продав провідного бомбардира Владиславса Гутковскіса. Запрошення Кухаревича може поповнити цю втрату.

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