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Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

20 июля 2023 08:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба
Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский футболист Виктор Цыганков стал одним из лидеров испанской "Жироны" и привлек внимание сразу нескольких клубов. Полузащитником интересуются и в Европе, и за ее пределами. 

Цыганкова хочет пригласить клуб из Саудовской Аравии, сообщает Marca

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Испанская "Жирона" мощно провела вторую половину прошлого сезона и могла завоевать путевку в еврокубки. Не в последнюю очередь это связано с уверенной игрой полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова. Футболист забил три гола и сделал шесть результативных передач. 

Клубы, которые интересуются Цыганковым 

Летом украинец блистал в составе национальной команды. Хавбек забил два важных мяча и сделал результативную передачу. Виктор Цыганков отличился в поединках с Северной Македонией и Мальтой в рамках отбора на Евро-2024. Оба мяча 25-летнего футболиста оказались победными для сборной Украины. 

Виктор Цыганков
Цыганков в игре с Северной Македонией. Фото Павла Кубанова (УАФ)

В последние недели слухи сватали Цыганкова в испанскую "Севилью", немецкую "Боруссию" из Дортмунда и в английский "Ньюкасл". На днях этот список пополнил еще один клуб. 

"Аль-Шабаб" занял четвертое место в прошлом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии. Клуб из Эр-Рияда поддержал местный тренд на приглашение известных игроков из Европы. "Аль-Шабаб" сделал ставку на трансфер Виктора Цыганкова. "Жироне" предложат за игрока 30 млн евро, а украинец сможет зарабатывать в Саудовской Аравии 5 млн евро в год. Предложение получилось щедрым, но вряд ли Цыганков захочет менять вектор развития своей карьеры. 

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