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"Манчестер Сити" заменит Махреза лидером "Барселоны"

19 июля 2023 18:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Манчестер Сити" заменит Махреза лидером "Барселоны"
Рияд Махрез с Кубком чемпионов. Фото: instagram.com/riyadmahrez26.7/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Сити" выбрал потенциальную замену для Рияда Махреза, который близок к уходу из клуба. Алжирец помог команде Хосепа Гвардиолы завоевать исторический требл и теперь может уйти в саудовский "Аль-Ахли". 

Вместо него на "Этихад" переедет бразильский форвард Рафинья, сообщает Foot Mercato

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У Рияда Махреза осталось два года по контракту с "Манчестер Сити". В то же время клуб "Аль-Ахли", принадлежащий Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, готов предложить 32-летнему игроку зарплату в размере 30 млн фунтов стерлингов.

Замена для Махреза 

На следующей неделе алжирский футболист пройдет медицинское обследование в Саудовской Аравии. После этого Рияд Махрез подпишет контракт с "Аль-Ахли". 

Вместо бывшего хавбека "Лестера" английский "Манчестер Сити" хочет приобрести нападающего "Барселоны" Рафинью. Бразилец является "приоритетом" для чемпионов Англии, а каталонцы готовы его продать. 

Рафинья
Рафинья с Альбой и Бускетсом. Фото: instagram.com/raphinha/

"Сине-гранатовые" должны собрать 55 млн евро к 31 августа, чтобы погасить долги за прошлогодних новичков. Продажа бразильца поможет каталонцам частично решить эту проблему. 

Рафинья уже имеет опыт игры в Премьер-лиге. До перехода в "Барселону" он провел два сезона в "Лидсе". 
26-летний игрок прибыл на "Элланд Роуд" из "Ренна" в 2020 году за 17 млн фунтов стерлингов, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в 65 матчах высшего дивизиона. "Барселона" выложила за него 59 млн евро год назад. 

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