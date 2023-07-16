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Бернарду Силва решил куда хочет уйти из "Ман Сити"

16 июля 2023 09:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бернарду Силва решил куда хочет уйти из "Ман Сити"
В "Барселоне" Силва может воссоединиться с Илакаем Гюндоганом. Фото: twitter.com/BernardoCSilva
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва все же решил покинуть команду. Футболист даже выделил клуб, в котором имеет наибольшее желание продолжить карьеру.

Силва вскоре может перебраться в чемпионат Испании, сообщает Mundo Deportivo.

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В нынешнем сезоне Силва впервые с "Манчестер Сити" выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок в один год. При этом португалец был одним из лидеров на поле.

Все дороги ведут в Каталонию

По информации источника из окружения Силвы, он заинтересован в переходе в каталонскую "Барселону".

На текущий момент известно, что агент футболиста Жорже Мендеш предложил футболиста именно "Барселоне". Каталонцам такой трансфер нравится, но президент клуба Жоан Лапорта реально смотрит на вещи и понимает, что из-за долгов не сможет купить такого игрока.

Выйти из ситуации можно лишь годовой арендой футболиста с обязательным правом выкупа. Таким образом запланированные на трансфер средства могут потратить в следующем году, когда финансовое положение клуба может улучшиться.

Ранее из-за долгов в "Барселоне" хотели продать часть клуба инвесторам из стран Ближнего Востока. Сейчас переговоры еще продолжаются, но неизвестно на каком они этапе.

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