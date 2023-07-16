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Бернарду Сілва вирішив куди хоче піти з "Ман Сіті"

16 липня 2023 09:06
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Агабекян Карен
редактор
Бернарду Сілва вирішив куди хоче піти з "Ман Сіті"
У "Барселоні" Сілва може возз'єднатися з Ілакаєм Гюндоганом. Фото: twitter.com/BernardoCSilva
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Португальський півзахисник "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва все ж таки вирішив залишити команду. Футболіст навіть виділив клуб, де має найбільше бажання продовжити кар'єру.

Сілва незабаром може перебратися до чемпіонату Іспанії, повідомляє Mundo Deportivo .

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Нинішнього сезону Сілва вперше з "Манчестер Сіті" виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Англії та Кубок в один рік. При цьому португалець був одним із лідерів на полі.

Усі дороги ведуть до Каталонії

За інформацією джерела з оточення Сілви, він зацікавлений у переході до каталонської "Барселони".

Наразі відомо, що агент футболіста Жорже Мендеш запропонував футболіста саме "Барселоні". Каталонцям такий трансфер подобається, але президент клубу Жоан Лапорт реально дивиться на речі і розуміє, що через борги не зможе купити такого гравця.

Вийти із ситуації можна лише річною орендою футболіста з обов'язковим правом викупу. Таким чином, заплановані на трансфер кошти можуть витратити наступного року, коли фінансове становище клубу може покращитися.

Раніше через борги у "Барселоні" хотіли продати частину клубу інвесторам із країн Близького Сходу. Наразі переговори ще тривають, але невідомо, на якому вони етапі.

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