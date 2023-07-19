"Манчестер Сіті" замінить Махреза лідером "Барселони"

Ріяд Махрез з Кубком чемпіонів. Фото: instagram.com/riyadmahrez26.7/

Англійський "Манчестер Сіті" обрав потенційну заміну для Ріяда Махреза, який близький до відходу з клубу. Алжирець допоміг команді Хосепа Гвардіоли завоювати історичний требл і тепер може піти в саудівський "Аль-Ахлі".

Замість нього на "Етіхад" переїде бразильський форвард Рафінья, повідомляє Foot Mercato.

Читайте також:

У Ріяда Махреза залишилось два роки за контрактом з "Манчестер Сіті". Водночас клуб "Аль-Ахлі", що належить Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії, готовий запропонувати 32-річному гравцеві зарплату у розмірі 30 млн фунтів стерлінгів.

Заміна для Махреза

Наступного тижня алжирський футболіст пройде медичне обстеження у Саудівській Аравії. Після цього Ріяд Махрез підпише контракт із "Аль-Ахлі".

Замість колишнього хавбека "Лестера" англійський "Манчестер Сіті" хоче придбати форварда "Барселони" Рафінью. Бразилець є "пріоритетом" для чемпіонів Англії, а каталонці готові його продати.

Рафінья з Альбою та Бускетсом. Фото: instagram.com/raphinha/

"Синьо-гранатові" мають зібрати 55 млн євро до 31 серпня, щоб погасити борги за торішніх новачків. Продаж бразильця допоможе каталонцям частково розв'язати цю проблему.

Рафінья вже має досвід гри у Прем'єр-лізі. До переходу у "Барселону" він провів два сезони у "Лідсі".

26-річний гравець прибув на "Елланд Роуд" з "Ренна" у 2020 році за 17 млн фунтів стерлінгів, забив 17 голів та віддав 12 результативних передач у 65 матчах вищого дивізіону. "Барселона" заплатила за нього 59 млн євро рік тому.

Нагадаємо, Руслан Маліновський не залишиться у "Марселі": готується гучний трансфер.

Хавбек Михайло Мудрик готується до відходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру.

Ексфутболіст "Шахтаря" продовжить кар'єру в Росії.

Сидорчук може піти з "Динамо" та продовжити кар'єру за кордоном.

Дружина Роналду показала, що їсть Кріштіану під час відпустки.