Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може змінити клуб цього літа. У послугах молодого гравця зацікавлені команди із кількох чемпіонатів.

"Реал" готовий відпустити Луніна, як тільки надійде вигідна пропозиція, повідомляє Marca.

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Контракт Андрія Луніна з "королівським клубом" чинний до літа 2024 року. "Реал" не проти продовжити угоду з 24-річним воротарем, але не розраховує на неї як футболіст основного складу. Українцю дозволили шукати вигідніший варіант продовження кар'єри.

Куди може піти Лунін?

За останній тиждень інтерес до кандидатури українського голкіпера виявили два клуби з різних чемпіонатів. Англійський "Бернлі" у спробі "закрити воротарське питання" шукає молодого гравця, який вже має досвід виступів на високому рівні. Клуб із Ланкашира готовий запропонувати Луніну контракт терміном на три роки, а "Реал" отримає за футболіста 5 млн євро.

Лунін відбиває м'яч. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Бельгійський "Андерлехт" хоче взяти футболіста в оренду на рік, після чого підписати контракт на правах вільного агента. При цьому Андрію Луніну буде гарантовано стабільне місце в основному складі.

Важливо додати, що "Бернлі" та "Андерлехт" не зіграють у єврокубках у сезоні 2023/2024.

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