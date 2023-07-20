Мбаппе погодив контракт із "Реалом": що відомо

Кіліан Мбаппе на вечірці. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе готовий продовжити кар'єру в іншому клубі. Як і очікувалося, футболіст уже домовився про перехід у мадридський "Реал".

Мбаппе погодив із "королівським клубом" деталі особистого контракту, повідомляє Foot Mercato.

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У "ПСЖ" не зможуть утримати Кіліана Мбаппе. 24-річний француз твердо вирішив змінити клуб. Він давно хотів спробувати сили у мадридському "Реалі" та близький до того, щоб стати частиною "бланкос".

Деталі контракту Мбаппе з "Реалом"

Через рік у капітана збірної Франції завершується термін дії контракту з "ПСЖ". Мбаппе не збирається продовжувати угоду. Чемпіони Франції змушені продати Кіліана для того, щоб не втратити його безкоштовно за рік.

Кіліан Мбаппе в Камеруні. Фото: REUTERS/Desire Danga Essigue

Мбаппе вже провів переговори з "Реалом". Форвард отримуватиме в Мадриді 54 млн євро на рік. Він має підписати контракт строком на шість років. "Королівський клуб" заплатить "ПСЖ" 180 млн євро. Парижани хочуть отримати щонайменше 220 млн, але ініціатива у переговорах виходить від "Реала".

У мадридському клубі вважали, що трансфер Мбаппе в перспективі принесе "бланкос" дохід у розмірі щонайменше одного мільярда євро.

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