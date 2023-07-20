Мбаппе погодив контракт із "Реалом": що відомо
Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе готовий продовжити кар'єру в іншому клубі. Як і очікувалося, футболіст уже домовився про перехід у мадридський "Реал".
Мбаппе погодив із "королівським клубом" деталі особистого контракту, повідомляє Foot Mercato.
У "ПСЖ" не зможуть утримати Кіліана Мбаппе. 24-річний француз твердо вирішив змінити клуб. Він давно хотів спробувати сили у мадридському "Реалі" та близький до того, щоб стати частиною "бланкос".
Деталі контракту Мбаппе з "Реалом"
Через рік у капітана збірної Франції завершується термін дії контракту з "ПСЖ". Мбаппе не збирається продовжувати угоду. Чемпіони Франції змушені продати Кіліана для того, щоб не втратити його безкоштовно за рік.
Мбаппе вже провів переговори з "Реалом". Форвард отримуватиме в Мадриді 54 млн євро на рік. Він має підписати контракт строком на шість років. "Королівський клуб" заплатить "ПСЖ" 180 млн євро. Парижани хочуть отримати щонайменше 220 млн, але ініціатива у переговорах виходить від "Реала".
У мадридському клубі вважали, що трансфер Мбаппе в перспективі принесе "бланкос" дохід у розмірі щонайменше одного мільярда євро.
Нагадаємо, Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу
Півзахисник Руслан Маліновський не залишиться у "Марселі": готується гучний трансфер.
Хавбек Михайло Мудрик готується до відходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру.
"Манчестер Сіті" замінить Махреза лідером "Барселони".
Сидорчук може піти з "Динамо" та продовжити кар'єру за кордоном.