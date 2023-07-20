Мбаппе согласовал контракт с "Реалом": что известно

Килиан Мбаппе на вечеринке. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе готов продолжить карьеру в другом клубе. Как и ожидалось, футболист уже договорился о переходе в мадридский "Реал".

Мбаппе согласовал с "королевским клубом" детали личного контракта, сообщает Foot Mercato.

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В "ПСЖ" не смогут удержать Килиана Мбаппе. 24-летний француз твердо решил сменить клуб. Он давно хотел попробовать силы в мадридском "Реале" и близок к тому, чтобы стать частью "бланкос".

Детали контракта Мбаппе с "Реалом"

Через год у капитана сборной Франции завершается срок действия контракта с "ПСЖ". Мбаппе не собирается продлевать соглашение. Чемпионы Франции вынуждены продать Килиана для того, чтобы не потерять его бесплатно через год.

Килиан Мбаппе в Камеруне. Фото: REUTERS/Desire Danga Essigue

Мбаппе уже провел переговоры с "Реалом". Форвард будет получать в Мадриде 54 млн евро в год. Он должен подписать контракт сроком на шесть лет. "Королевский клуб" заплатит "ПСЖ" 180 млн евро. Парижане хотят получить как минимум 220 млн, но инициатива в переговорах исходит от "Реала".

В мадридском клубе посчитали, что трансфер Мбаппе в перспективе принесет "бланкос" доход в размере как минимум одного миллиарда евро.

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