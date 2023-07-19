Конкуренты Мудрика: ТОП-3 самых быстрых футболистов в мире
Мировой футбол с каждым годом становится все быстрее, и игроки со скиллом "флеша" очень сильно ценятся, что делает их трансферную стоимость запредельной. Мы наблюдали такую историю с трансфером Михаила Мудрика, за скорость которого "Челси" отдало баснословные средства.
Украинец хочет быть самым быстрым в мире и поэтому портал Новини.LIVE представляет трех самых скоростных игроков, к показателям которых Мудрику нужно стремиться.
Килиан Мбаппе
Скорость: 38 км/ч
Клуб: "ПСЖ"
Национальность: Франция
Возраст: 24 года
Трансферная стоимость: 180 млн евро
Ожидаемо первую позицию занял самый дорогой футболист в мире Килиан Мбаппе. Именно скорость является его главным достоинством, но также он одарен техникой, ударом и спортивной агрессией.
Будет очень жаль, если такой фантастический футболист не получит "золотой мяч". Однако, для этого нужно менять команду, поскольку "ПСЖ" в Лиге 1 является гегемоном, деградирующим от отсутствия конкуренции. Интереснее было бы увидеть рывки Мбаппе по флангу и к воротам в футболке "Реала" или "Ливерпуля".
Адама Траоре
Скорость: 38 км/ч
Клуб: Без клуба
Национальность: Испания
Возраст: 27 лет
Трансферная стоимость: 10 млн евро
Не уступает в скорости Мбаппе воспитанник "Барселоны" Адама Траоре. Этот атлет поражал своим видом сердца множества защитников, который в застывают в ступоре, поскольку не могут забрать у него мяч.
У Траоре молниеносная скорость, которая появилась благодаря тяжелейшим тренировкам. В 15 лет у Адамы диагностировали тендит колена и был выбор: либо завершать карьеру, либо усиленно тренироваться. Испанец выбрал второй вариант и накачал большую раму и огромные ноги. При росте 178 см он весит 86 кг — это сухая мышечная масса.
Пик Траоре был в 2020-м году во время выступлений за "Вулверхемптон", а его трансферная стоимость тогда поднялась до 40 млн евро.
Затем футболист ушел в аренду в родную "Барселону", которой он изначально был не нужен из-за другой стилистики игры. В итоге Адама сыграл мало времени и вернулся в "Вулверхэмптон", где сильно сдал в игровом плане, потерял место в старте клуба и сборной Испании. Футболиста ждала психологическая яма. Сейчас испанец стал свободным агентом и наибольший интерес к нему проявляют клубы из Саудовской Аравии.
Мэйсон Гринвуд
Скорость: 37,59 км/ч
Клуб: "Манчестер Юнайтед"
Национальность: Англия
Возраст: 21 год
Трансферная стоимость: без цены
Как ни странно, но на третьем месте оказалось игрок, пропустивший весь прошлый сезон.
Мэйсон Гринвуд является талантливым форвардом, но продолжительное время пропустили из-за обвинений в избиении своей девушки. Англичанин даже побывал за решеткой. Однако сейчас с игрока сняты все обвинения и он может снова вернуться на поле. Его плюс — это скорость, которую он можете ще больше развивать. Тот же Траоре в таком возрасте так быстро не бегал.
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