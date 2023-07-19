Конкуренти Мудрика: ТОП-3 найшвидших футболістів у світі

Кіліан Мбаппе найшвидший. Фото: Transfermarkt

Світовий футбол з кожним роком стає все швидше, і гравці зі скілом "флеша" дуже сильно цінуються, що робить їхню трансферну вартість позамежною. Ми спостерігали таку історію з трансфером Михайла Мудрика, за швидкість якого "Челсі" віддало нечувані кошти.

Українець хоче бути найшвидшим у світі і тому портал Новини.LIVE представляє трьох найшвидших гравців, до показників яких Мудрику потрібно прагнути.

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Кіліан Мбаппе. Фото: La Presse

Кіліан Мбаппе

Швидкість: 38 км/год

Клуб: "ПСЖ"

Національність: Франція

Вік: 24 роки

Трансферна вартість: 180 млн. євро

Очікувано першу позицію зайняв найдорожчий футболіст у світі Кіліан Мбаппе. Саме швидкість є його головною перевагою, але також він обдарований технікою, ударом та спортивною агресією.

Буде дуже шкода, якщо такий фантастичний футболіст не отримає "золотого м'яча". Однак, для цього потрібно міняти команду, оскільки "ПСЖ" у Лізі 1 є гегемоном, який деградує від відсутності конкуренції. Цікавіше було б побачити ривки Мбаппе флангом і до воріт у футболці "Реала" або "Ліверпуля".

Адама Траоре. Фото: "Барселона"

Адама Траоре

Швидкість: 38 км/год

Клуб: Без клубу

Національність: Іспанія

Вік: 27 років

Трансферна вартість: 10 млн. євро

Не поступається у швидкості Мбаппе вихованець "Барселони" Адама Траоре. Цей атлет вражав своїм виглядом серця безлічі захисників, які застигають у ступорі, оскільки не можуть забрати у нього м'яч.

У Траоре блискавична швидкість, яка з'явилася завдяки найважчим тренуванням. У 15 років у Адами діагностували тендит коліна та був вибір: або завершувати кар'єру, або посилено тренуватися. Іспанець вибрав другий варіант і накачав велику раму та величезні ноги. При зрості 178 см він важить 86 кг — це суха м'язова маса.

Пік Траоре був у 2020 році під час виступів за "Вулверхемптон", а його трансферна вартість тоді піднялася до 40 млн євро.

Потім футболіст пішов в оренду до рідної "Барселони", якій він спочатку був не потрібен через іншу стилістику гри. У результаті Адама зіграв мало часу і повернувся до "Вулверхемптону", де сильно здав в ігровому плані, втратив місце у старті клубу та збірної Іспанії. На футболіста чекала психологічна яма. Наразі іспанець став вільним агентом і найбільший інтерес до нього виявляють клуби із Саудівської Аравії.

Мейсон Грінвуд. Фото: gq-magazine.co.uk

Мейсон Грінвуд

Швидкість: 37,59 км/год

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Національність: Англія

Вік: 21 рік

Трансферна вартість: без ціни

Як не дивно, але на третьому місці опинився гравець, який пропустив весь минулий сезон.

Мейсон Грінвуд є талановитим форвардом, але тривалий час пропустив через звинувачення у побитті своєї дівчини. Англієць навіть побував за ґратами. Однак зараз з гравця знято всі звинувачення, і він може знову повернутися на поле. Його плюс це швидкість, яку він можете ще більше розвивати. Той самий Траоре в такому віці так швидко не бігав.

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