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Почеттино сделал заявление после общения с Мудриком: есть ли шансы у украинца

19 июля 2023 12:55
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Агабекян Карен
редактор
Почеттино сделал заявление после общения с Мудриком: есть ли шансы у украинца
Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино. Фото: фотоколлаж от express.co.uk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После неудачного прошлого сезона в Английской премьер-лиге украинец Михаил Мудрик отправился с командой в американский тур. Там он попытается зарекомендовать себя перед новым главным тренером Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист уже пообщался с украинцем и рассказал о своих впечатлениях.

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Отметим, что в летнее трансферное окно клубы из топ-чемпионатов продолжают интересоваться Мудриком. В основном речь идет об аренде игрока.

Почеттино впечатлен

По словам Почеттино, они общались с Мудриком, когда тот был в отпуске. Аргентинец назвал потенциал украинца удивительным и дал характеристику личностным качествам Михаила.

"Я очень много общался со всеми игроками. Общался и с Мудриком, когда он был в Барселоне. Мы обменялись с ним сообщениями.

Михаил является действительно хорошим человеком. Это молодой парень с удивительным потенциалом", — сказал наставник.

Специалист отметил, что тренерскому составу необходимо заработать доверие у игроков и чтобы они были уверены в них.

Отметим, что Почеттино ранее тренировал "Тоттенхэм", с которым играл в финале Лиги чемпионов, и "ПСЖ", где большого успеха добиться не удалось.

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