Почеттіно зробив заяву після спілкування з Мудриком: чи є шанси в українця

Михайло Мудрик та Маурісіо Почеттіно. Фото: фотоколаж від express.co.uk

Після невдалого минулого сезону в Англійській прем'єр-лізі українець Михайло Мудрик вирушив із командою до американського туру. Там він спробує зарекомендувати себе перед новим головним тренером Маурісіо Почеттіно.

Аргентинський фахівець уже поспілкувався з українцем та розповів про свої враження.

Читайте також:

Зазначимо, що у літнє трансферне вікно клуби з топчемпіонатів продовжують цікавитись Мудриком. Здебільшого йдеться про оренду гравця.

Почеттіно вражений

За словами Почеттіно, вони спілкувалися з Мудриком, коли той був у відпустці. Аргентинець назвав потенціал українця дивовижним і дав характеристику особистісним якостям Михайла.

"Я дуже багато спілкувався з усіма гравцями. Спілкувався і з Мудриком, коли він був у Барселоні. Ми обмінялися з ним повідомленнями.

Михайло є справді гарною людиною. Це молодий хлопець із дивовижним потенціалом", — сказав наставник.

Фахівець зазначив, що тренерському складу необхідно заробити довіру у гравців і щоб вони були впевнені в них.

Зазначимо, що Почеттіно раніше тренував "Тоттенхем", з яким грав у фіналі Ліги чемпіонів, та "ПСЖ", де великого успіху досягти не вдалося.

Нагадаємо, Руслан Маліновський не залишиться у "Марселі": готується гучний трансфер.

Хавбек Михайло Мудрик готується до відходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру.

Буяльський отримає пропозицію із Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги.

Майбутні Мессі та Роналду: ТОП-5 найкращих молодих гравців світу.

Трубін розчарував "Інтер": трансфер під загрозою зриву.