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ТОП-5 найдорожчих літніх трансферів 2023

21 липня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
ТОП-5 найдорожчих літніх трансферів 2023
Мессі та Бускетс не потрапили до рейтингу. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Це трансферне вікно ще не закінчилось, але клуби вже пройшли екватор, а значить настав час підбивати попередні підсумки. Які трансфери стали найголовнішими та найдорожчими цього літа.

Подробиці в рейтингу Новини.LIVE.

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Що цікаво, до рейтингу не потрапив трансфер Мессі в "Інтер Маямі", умови якого не розголошувались. Бензема, Бускетс та Альба перейшли до нових клубів на правах вільних агентів.

Деклан Райс із "Вест Хему" в "Арсенал"

Після втраченого чемпіонства "Арсенал" став головним ньюсмейкером на трансферному ринку та оформив найдорожчу угоду літа, забравши переможця Ліги конференцій у складі "Вест Хема". Минулого сезону за "молотобійців" він забив 5 голів та зробив 4 асисти у 50 матчах.

Задля перемоги над "Ман Сіті" у гонці за Райса "канонірам" довелося серйозно оновити клубний рекорд — ніколи раніше лондонці не викладали за гравця понад 80 мільйонів. Сума трансферу становила 116 мільйонів євро, що на 26 мільйонів більше його трансферної вартості.

Джуд Беллінгем з "Боруссії" в "Реал"

Ось це підйом — у понад 3 рази на вартості 20-річного вундеркінда за 3 роки. У розпал пандемії "Боруссія" зірвала джекпот, підписавши Беллінгема за 30 мільйонів євро. 

Гравець збірної Англії минулого сезону за клуб провів 14 голів та 7 асистів у 42 матчах, ледь не привів "джмелів" до чемпіонства та отримав нагороду найкращому футболістові Бундесліги.

А ще й значно приніс коштів дортмундцям. Сума трансферу — 103 мільйони євро, хоча його трансферна вартість на 17 мільйонів більше. 

Кай Хавертц з "Челсі" до "Арсеналу"

Ще одне придбання в рейтингу від команди Артети — оце бажання надолужити втрачене в цьому сезоні.

Водночас після шаленої 611-мільйонної трансферної кампанії минулого сезону "Челсі" очікувано влаштував розпродаж провідних гравців, щоб вкластися у фінансовий фейр-плей. 

Цим якраз і скористався "Арсенал" — перехід Хавертца, який приніс "синім" кубок ЛЧ 2021-го, став третьою за вартістю угодою в історії "канонірів".

Минулого сезону за "аристократів" 24-річний німець забив 9 голів та приніс 1 асист у 47 матчах. Сума трансферу — 75 мільйонів євро, і це на 20 мільйонів більше його трансферної вартості.

Домінік Собослаї з "Лейпцига" в "Ліверпуль"

Минулий сезон оголив проблеми "Ліверпуля" у півзахисті, і мерсисайдці помітно оновили свій центр поля. 

Слідом за чемпіоном світу МакАллістером на "Енфілд" завітав головний талант Угорщини останніх років і увійшов до ТОП-3 найдорожчих трансферів в історії "червоних".

Минулого сезону у Бундеслізі на його рахунку 10 голів та 13 асистів у 46 матчах. Собослаї взяв легендарний №8 на честь кумира дитинства, в нього навіть є тату зі словами Джеррарда.

Сума трансферу — 70 мільйонів євро, що на 20 мільйонів перевищує трансферну вартість.

Мейсон Маунт з "Челсі" в "Манчестер Юнайтед"

Четвертий трансфер в нашому рейтингу, який представляє АПЛ та черговий дорогий актив "Челсі", який пішов на вихід. Вихованець "синіх" явно причаїв образу на рідний клуб і перейшов у стан принципового суперника. Минулого сезону за клуб він провів лише 3 голи та зробив 6 асистів у 35 матчах.

"Стало зрозуміло, що я не входжу до планів "Челсі". У МЮ я відчув себе як удома", – ділиться 24-річний атакувальний півзахисник.

Сума трансферу — 64,2 мільйонів євро. Мало того, Маунт відразу взвалив на себе екстра-тиск і забрав культовий для МЮ №7.

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