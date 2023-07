Топ-5 самых дорогих летних трансферов 2023

Hola Madridistas!🤍

Это приятный день моего жизни, чтобы сделать большой клуб в истории вашего игры. Я буду вести абсолютно все, что я имею в виду этот team win. Thank you for amazing welcome. HALA MADRID!!!🤍🤍🤍 pic.twitter.com/MVdArVXMQf