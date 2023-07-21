Топ-5 самых дорогих летних трансферов 2023

Месси и Бускетс не попали в рейтинг. Фото: Reuters

Это трансферное окно еще не закончилось, но клубы уже прошли экватор, а значит, пришло время подводить предварительные итоги. Какие трансферы стали самыми главными и дорогими этим летом.

Подробности в рейтинге Новини.LIVE.

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Деклан Райс из "Вест Хэма" в "Арсенал"

После утраченного чемпионства "Арсенал" стал главным ньюсмейкером на трансферном рынке и оформил самое дорогое соглашение лета, забрав победителя Лиги конференций в составе "Вест Хэма". В прошлом сезоне за "молотобойцев" он забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 50 матчах.

Declan Rice sends Kai Havertz 12-word message after first Arsenal goal #AFC https://t.co/iG5exdWP9L — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) Июль 20, 2023

Ради победы над "Ман Сити" в гонке за Райса "канонирам" пришлось серьезно обновить клубный рекорд — никогда раньше лондонцы не выкладывали за игрока более 80 миллионов. Сумма трансфера составила 116 миллионов евро, что на 26 миллионов больше его трансферной стоимости.

Джуд Беллингем из "Боруссии" в "Реал"

Вот это подъем — более чем в 3 раза в стоимости 20-летнего вундеркинда за 3 года. В разгар пандемии "Боруссия" сорвала джекпот, подписав Беллингема за 30 миллионов евро.

Игрок сборной Англии в прошлом сезоне за клуб провел 14 голов и 7 ассистов в 42 матчах, чуть не привел "шмелей" в чемпионство и получил награду лучшему футболисту Бундеслиги.

Hola Madridistas!🤍

Это приятный день моего жизни, чтобы сделать большой клуб в истории вашего игры. Я буду вести абсолютно все, что я имею в виду этот team win. Thank you for amazing welcome. HALA MADRID!!!🤍🤍🤍 pic.twitter.com/MVdArVXMQf — Jude Bellingham (@BellinghamJude) 15 июня 2023

А еще значительно принес средств дортмундцам. Сумма трансфера — 103 миллиона евро, хотя его трансферная стоимость на 17 миллионов больше.

Кай Хавертц из "Челси" в "Арсенал"

Еще одно приобретение в рейтинге от команды Артеты — это желание наверстать потерянное в этом сезоне.

В то же время после безумной 611-миллионной трансферной кампании в прошлом сезоне "Челси" ожидаемо устроил распродажу ведущих игроков, чтобы уложиться в финансовый фейр-плей.

Этим как раз и воспользовался "Арсенал" — переход Хавертца, принесшего "синим" кубок ЛЧ 2021-го, стал третьим по стоимости соглашением в истории "канониров".

В прошлом сезоне за "аристократов" 24-летний немец забил 9 голов и принес 1 ассист в 47 матчах. Сумма трансфера — 75 миллионов евро, и это на 20 миллионов больше его трансферной стоимости.

Доминик Собослаи из "Лейпцига" в "Ливерпуль"

Прошлый сезон обнажил проблемы "Ливерпуля" в полузащите, и мерсисайдцы заметно обновили свой центр поля.

Вслед за чемпионом мира МакАллистером "Энфилдом" пришел главный талант Венгрии последних лет и вошел в ТОП-3 самых дорогих трансферов в истории "красных".

𝗡𝗘𝗪 𝗟𝗜𝗩𝗘𝗥𝗣𝗢𝗢𝗟 𝗖𝗔𝗣𝗧𝗔𝗜𝗡?



Has Dominik Szoboszlai снял большой путь как для того, чтобы получить место Jordan Henderson как Liverpool captain? #LFC https://t.co/3JsTQwnp34 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) Июль 20, 2023

В прошлом сезоне в Бундеслиге на его счету 10 голов и 13 ассистистов в 46 матчах. Собослаи взял легендарный №8 в честь кумира детства, у него даже есть тату со словами Джеррарда.

Сумма трансфера — 70 миллионов евро, что на 20 миллионов превышает трансферную стоимость.

Мэйсон Маунт из "Челси" в "Манчестер Юнайтед"

Четвертый трансфер в нашем рейтинге, который представляет АПЛ и ушедший на выход очередной дорогой актив "Челси". Воспитанник "синих" явно затаил обиду на родной клуб и перешел в состояние принципиального соперника. В прошлом сезоне за клуб он провел всего 3 гола и сделал 6 ассистов в 35 матчах.

"Стало понятно, что я не вхожу в планы "Челси". В МЮ я почувствовал себя как дома", — делится 24-летний атакующий полузащитник.

Сумма трансфера — 64,2 миллионов евро. Более того, Маунт сразу взалил на себя экстра-давление и забрал культовый для МЮ №7.

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