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Трубін стане гравцем "Інтера": відомі терміни трансферу

20 липня 2023 16:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін стане гравцем "Інтера": відомі терміни трансферу
Анатолій Трубін на Євро-2023. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Італійський "Інтер" досі розраховує посилити склад двома воротарями перед початком нового сезону. Одним із них має стати українець Анатолій Трубін.

Керівництво міланського клубу впевнене у тому, що питання з голкіперами буде закрито до кінця місяця, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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"Інтер" завершив продаж Андре Онана у "Манчестер Юнайтед". Італійський клуб заробив 55 млн євро, але залишився без основного голкіпера. Проте "нерадзуррі" рішуче налаштовані виправити цю ситуацію.

Анатолій Трубін
Трубін у молодіжній збірній України. Фото: пресслужба "Динамо"

Коли Трубін перейде до "Інтера"?

Фіналісти Ліги чемпіонів-2023 хочуть розпочати новий сезон із двома воротарями, які конкуруватимуть один з одним за місце в основному складі. Перший із них, Янн Зоммер, перейде до "Інтера" вже наступного тижня.

Італійський клуб веде переговори з німецькою "Баварією", яка просить за голкіпера збірної Швейцарії шість мільйонів євро. "Інтер" готовий заплатити чотири мільйони, але не сумнівається, що скоро буде досягнуто компромісу.

Щодо Анатолія Трубіна, то директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна вже вилетів до Італії на переговори з керівництвом "нерадзуррі". Тренерський штаб "Інтера" хоче підписати обох воротарів до початку передсезонного турне Японією.

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