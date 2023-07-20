Трубін стане гравцем "Інтера": відомі терміни трансферу

Анатолій Трубін на Євро-2023. Фото: пресслужба "Динамо"

Італійський "Інтер" досі розраховує посилити склад двома воротарями перед початком нового сезону. Одним із них має стати українець Анатолій Трубін.

Керівництво міланського клубу впевнене у тому, що питання з голкіперами буде закрито до кінця місяця, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Трубін у молодіжній збірній України. Фото: пресслужба "Динамо"

Коли Трубін перейде до "Інтера"?

Фіналісти Ліги чемпіонів-2023 хочуть розпочати новий сезон із двома воротарями, які конкуруватимуть один з одним за місце в основному складі. Перший із них, Янн Зоммер, перейде до "Інтера" вже наступного тижня.

Італійський клуб веде переговори з німецькою "Баварією", яка просить за голкіпера збірної Швейцарії шість мільйонів євро. "Інтер" готовий заплатити чотири мільйони, але не сумнівається, що скоро буде досягнуто компромісу.

Щодо Анатолія Трубіна, то директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна вже вилетів до Італії на переговори з керівництвом "нерадзуррі". Тренерський штаб "Інтера" хоче підписати обох воротарів до початку передсезонного турне Японією.

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