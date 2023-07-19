"Інтер" зробить ще одну спробу підписати Трубіна

Анатолій Трубін. Фото: УАФ

Міланський "Інтер" невдовзі може залишитися без основного голкіпера Андре Онана, який перейде в "Манчестер Юнайтед". Тому в клубі хочуть підписати українського воротаря донецького "Шахтаря" Анатолія Трубіна.

"Інтер" зробить ще одну пропозицію, повідомляє TuttoMercatoWeb.

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Попереднім пропозиціям "Шахтар" відмовив через недостатню суму трансферу. При цьому міланці хочуть продавити гірників, оскільки у Трубіна залишився лише рік контракту, який він не збирається продовжувати.

"Інтер" хоче поїхати в турне з новим голкіпером

Наразі очікується, що цього тижня або на початку наступного Онана стане гравцем "Манчестер Юнайтед" за мінімум 56 млн євро. В "Інтері" хочуть відразу оголосити про підписання українця, який має полетіти з командою в японське турне.

Також у клубі розглядають варіант з підписанням Яна Зоммера, який повинен конкурувати з Анатолієм за місце у старті.

Італійські джерела повідомили, що "Шахтар" хоче отримати за голкіпера 18 млн євро, а "Інтер" пропонує 12 млн євро. Судячи з того, що у Трубіна ще мало досвіду на високому рівні та всього рік контракту, запропонована італійцями сума виглядає адекватною.

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