"Інтер" зробить ще одну спробу підписати Трубіна
Міланський "Інтер" невдовзі може залишитися без основного голкіпера Андре Онана, який перейде в "Манчестер Юнайтед". Тому в клубі хочуть підписати українського воротаря донецького "Шахтаря" Анатолія Трубіна.
"Інтер" зробить ще одну пропозицію, повідомляє TuttoMercatoWeb.
Попереднім пропозиціям "Шахтар" відмовив через недостатню суму трансферу. При цьому міланці хочуть продавити гірників, оскільки у Трубіна залишився лише рік контракту, який він не збирається продовжувати.
"Інтер" хоче поїхати в турне з новим голкіпером
Наразі очікується, що цього тижня або на початку наступного Онана стане гравцем "Манчестер Юнайтед" за мінімум 56 млн євро. В "Інтері" хочуть відразу оголосити про підписання українця, який має полетіти з командою в японське турне.
Також у клубі розглядають варіант з підписанням Яна Зоммера, який повинен конкурувати з Анатолієм за місце у старті.
Італійські джерела повідомили, що "Шахтар" хоче отримати за голкіпера 18 млн євро, а "Інтер" пропонує 12 млн євро. Судячи з того, що у Трубіна ще мало досвіду на високому рівні та всього рік контракту, запропонована італійцями сума виглядає адекватною.
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