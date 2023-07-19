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"Интер" предпримет еще одну попытку подписать Трубина

19 июля 2023 11:30
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Агабекян Карен
редактор
"Интер" предпримет еще одну попытку подписать Трубина
Анатолий Трубин. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Миланский "Интер" может остаться без основного голкипера Андре Онана, который перейдет в "Манчестер Юнайтед". Поэтому в клубе хотят подписать украинского вратаря донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина.

"Интер" сделает еще одно предложение, сообщает TuttoMercatoWeb.

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Предыдущим предложениям "Шахтер" отказал из-за недостаточной суммы трансфера. При этом миланцы хотят продавить горняков, поскольку у Трубина остался всего год контракта, который он не собирается продлевать.

"Интер" хочет поехать в турне с новым голкипером

Ожидается, что на текущей неделе или в начале следующей Онана станет игроком "Манчестер Юнайтед" за минимум 56 млн евро. В "Интере" хотят сразу объявить о подписании украинца, который должен улететь с командой в японское турне.

Также в клубе рассматривается вариант с подписанием Яна Зоммера, который должен конкурировать с Анатолием за место в старте.

Итальянские источники сообщили, что "Шахтер" хочет получить за голкипера 18 млн евро, а "Интер" предлагает 12 млн евро. Судя по тому, что у Трубина еще мало опыта на высоком уровне и всего год контракта, предложенная итальянцами сумма выглядит адекватной.

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