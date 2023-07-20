Трубин станет игроком "Интера": известны сроки трансфера

Анатолий Трубин на Евро-2023. Фото: пресс-служба "Динамо"

Итальянский "Интер" все еще рассчитывает усилить состав двумя вратарями перед началом нового сезона. Одним из них должен стать украинец Анатолий Трубин.

Руководство миланского клуба уверено в том, что вопрос с голкиперами будет закрыт до конца месяца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читайте также:

"Интер" завершил продажу Андре Онана в "Манчестер Юнайтед". Итальянский клуб заработал 55 млн евро, но остался без основного голкипера. Однако "нерадзурри" решительно настроены исправить эту ситуацию.

Трубин в молодежной сборной Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Когда Трубин перейдет в "Интер"?

Финалисты Лиги чемпионов-2023 хотят начать новый сезон с двумя вратаря, которые будут конкурировать друг с другом за место в основном составе. Первый из них, Янн Зоммер, перейдет в "Интер" уже на следующей неделе.

Итальянский клуб ведет переговоры с немецкой "Баварией", которая просит за голкипера сборной Швейцарии шесть миллионов евро. "Интер" готов заплатить четыре миллиона, но не сомневается, что скоро будет достигнут компромисс.

Что касается Анатолия Трубина, то директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна уже вылетел в Италию на переговоры с руководством "нерадзурри". Тренерский штаб "Интера" хочет подписать обоих вратарей до начала предсезонного турне по Японии.

Напомним, Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Полузащитник Руслан Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер.

Мбаппе согласовал контракт с "Реалом": что известно.

"Манчестер Сити" заменит Махреза лидером "Барселоны".

Бывший форвард "Реала" может перейти в российский "Спартак".