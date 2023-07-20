Бывший форвард "Реала" может перейти в российский "Спартак"

Йович и Бензема в "Реале". Фото: instagram.com/lukajovic/

Форвард сборной Сербии Лука Йович может продолжить карьеру в чемпионате России по футболу. В услугах игрока заинтересован московский "Спартак".

Стороны уже ведут переговоры и вскоре подпишут контракт, сообщает Tutto Mercato.

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Детали трансфера Йовича в "Спартак"

Столичная команда завершила прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице. "Спартаку" необходимо качественное усиление состава. Несмотря на то, что большинство иностранных футболистов отказываются ехать в Россию, "красно-белые" нашли легионера в одном из европейских чемпионатов.

Агент форварда "Фиорентины" Луки Йовича ведет переговоры со "Спартаком". Ожидается, что стороны подпишут контракт на следующей неделе. В 2000 году за московскую команду выступал Милан Йович, отец Луки.

Лука Йович в "Реале". Фото: instagram.com/lukajovic/

В 2019 году "Реал" купил сербского форварда за 60 млн евро. В Мадриде Лука Йович так и не смог стать футболистом основного состава, зато запомнился благодаря нескольким скандальным ситуациям.

В 2022 году "Реал" бесплатно отпустил Йовича в "Фиорентину". Итальянский клуб должен отдать мадридцам 50% от последующего трансфера игрока.

В составе "Фиорентины" Йович участвовал в финалах Кубка Италии и Лиги Конференций. Оба матча флорентийцы проиграли.

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