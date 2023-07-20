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Бывший форвард "Реала" может перейти в российский "Спартак"

20 июля 2023 10:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший форвард "Реала" может перейти в российский "Спартак"
Йович и Бензема в "Реале". Фото: instagram.com/lukajovic/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Сербии Лука Йович может продолжить карьеру в чемпионате России по футболу. В услугах игрока заинтересован московский "Спартак".

Стороны уже ведут переговоры и вскоре подпишут контракт, сообщает Tutto Mercato

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Московский "Спартак" пригласил футболиста, который еще недавно выступал за мадридский "Реал". 25-летний серб Лука Йович готовится к переезду в Россию. 

Детали трансфера Йовича в "Спартак" 

Столичная команда завершила прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице. "Спартаку" необходимо качественное усиление состава. Несмотря на то, что большинство иностранных футболистов отказываются ехать в Россию, "красно-белые" нашли легионера в одном из европейских чемпионатов. 

Агент форварда "Фиорентины" Луки Йовича ведет переговоры со "Спартаком". Ожидается, что стороны подпишут контракт на следующей неделе. В 2000 году за московскую команду выступал Милан Йович, отец Луки. 

Лука Йович
Лука Йович в "Реале". Фото: instagram.com/lukajovic/

В 2019 году "Реал" купил сербского форварда за 60 млн евро. В Мадриде Лука Йович так и не смог стать футболистом основного состава, зато запомнился благодаря нескольким скандальным ситуациям. 

В 2022 году "Реал" бесплатно отпустил Йовича в "Фиорентину". Итальянский клуб должен отдать мадридцам 50% от последующего трансфера игрока. 

В составе "Фиорентины" Йович участвовал в финалах Кубка Италии и Лиги Конференций. Оба матча флорентийцы проиграли. 

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