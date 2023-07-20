Колишній форвард "Реала" може перейти до російського "Спартака"

Йович та Бензема у "Реалі". Фото: instagram.com/lukajovic/

Форвард збірної Сербії Лука Йович може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії з футболу. У послугах гравця зацікавлений московський "Спартак".

Сторони вже ведуть переговори та незабаром підпишуть контракт, повідомляє Tutto Mercato.

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Московський "Спартак" запросив футболіста, який ще нещодавно виступав за мадридський "Реал". 25-річний серб Лука Йович готується до переїзду до Росії.

Деталі трансферу Йовича до "Спартака"

Столична команда завершила минулий сезон на третьому місці у турнірній таблиці. "Спартаку" необхідне якісне посилення складу. Попри те, що більшість іноземних футболістів відмовляються їхати до Росії, "червоно-білі" знайшли легіонера в одному з європейських чемпіонатів.

Агент форварда "Фіорентини" Луки Йовича веде переговори зі "Спартаком". Очікується, що сторони підпишуть контракт наступного тижня. 2000 року за московську команду виступав Мілан Йович, батько Луки.

Лука Йович у "Реалі". Фото: instagram.com/lukajovic/

У 2019 році "Реал" купив сербського форварда за 60 млн євро. У Мадриді Лука Йович так і не зміг стати футболістом основного складу, проте запам'ятався завдяки кільком скандальним ситуаціям.

2022 року "Реал" безкоштовно відпустив Йовича у "Фіорентину". Італійський клуб має віддати мадридцям 50% від наступного трансферу гравця.

У складі "Фіорентини" Йович брав участь у фіналах Кубка Італії та Ліги Конференцій. Обидва матчі флорентійці програли.

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