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Колишній форвард "Реала" може перейти до російського "Спартака"

20 липня 2023 10:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній форвард "Реала" може перейти до російського "Спартака"
Йович та Бензема у "Реалі". Фото: instagram.com/lukajovic/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Сербії Лука Йович може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії з футболу. У послугах гравця зацікавлений московський "Спартак".

Сторони вже ведуть переговори та незабаром підпишуть контракт, повідомляє Tutto Mercato.

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Московський "Спартак" запросив футболіста, який ще нещодавно виступав за мадридський "Реал". 25-річний серб Лука Йович готується до переїзду до Росії.

Деталі трансферу Йовича до "Спартака"

Столична команда завершила минулий сезон на третьому місці у турнірній таблиці. "Спартаку" необхідне якісне посилення складу. Попри те, що більшість іноземних футболістів відмовляються їхати до Росії, "червоно-білі" знайшли легіонера в одному з європейських чемпіонатів.

Агент форварда "Фіорентини" Луки Йовича веде переговори зі "Спартаком". Очікується, що сторони підпишуть контракт наступного тижня. 2000 року за московську команду виступав Мілан Йович, батько Луки.

Лука Йовіч
Лука Йович у "Реалі". Фото: instagram.com/lukajovic/

У 2019 році "Реал" купив сербського форварда за 60 млн євро. У Мадриді Лука Йович так і не зміг стати футболістом основного складу, проте запам'ятався завдяки кільком скандальним ситуаціям.

2022 року "Реал" безкоштовно відпустив Йовича у "Фіорентину". Італійський клуб має віддати мадридцям 50% від наступного трансферу гравця.

У складі "Фіорентини" Йович брав участь у фіналах Кубка Італії та Ліги Конференцій. Обидва матчі флорентійці програли.

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