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Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

21 июля 2023 08:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны
Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб нынешним летом. В услугах молодого игрока заинтересованы команды из нескольких чемпионатов. 

"Реал" готов отпустить Лунина, как только поступит выгодное предложение, сообщает Marca

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Контракт Андрея Лунина с "королевским клубом" действует до лета 2024 года. "Реал" не против продлить соглашение с 24-летним вратарем, но не рассчитывает на него в качестве футболиста основного состава. Украинцу разрешили искать более выгодный вариант продолжения карьеры. 

Куда может уйти Лунин? 

За последнюю неделю интерес к кандидатуре украинского голкипера проявили два клуба из разных чемпионатов. Английский "Бернли" в попытке "закрыть вратарский вопрос" ищет молодого игрока, у которого уже есть опыт выступлений на высоком уровне. Клуб из Ланкашира готов предложить Лунину контракт сроком на три года, а "Реал" получит за футболиста 5 млн евро. 

Андрей Лунин
Лунин отбивает мяч. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Бельгийский "Андерлехт" хочет взять футболиста в аренду на год, после чего подписать с ним контракт на правах свободного агента. При этом Андрею Лунину будет гарантировано стабильное место в основном составе. 

Важно добавить, что "Бернли" и "Андерлехт" не сыграют в еврокубках в сезона 2023/2024. 

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