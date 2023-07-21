Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб нынешним летом. В услугах молодого игрока заинтересованы команды из нескольких чемпионатов.
"Реал" готов отпустить Лунина, как только поступит выгодное предложение, сообщает Marca.
Контракт Андрея Лунина с "королевским клубом" действует до лета 2024 года. "Реал" не против продлить соглашение с 24-летним вратарем, но не рассчитывает на него в качестве футболиста основного состава. Украинцу разрешили искать более выгодный вариант продолжения карьеры.
Куда может уйти Лунин?
За последнюю неделю интерес к кандидатуре украинского голкипера проявили два клуба из разных чемпионатов. Английский "Бернли" в попытке "закрыть вратарский вопрос" ищет молодого игрока, у которого уже есть опыт выступлений на высоком уровне. Клуб из Ланкашира готов предложить Лунину контракт сроком на три года, а "Реал" получит за футболиста 5 млн евро.
Бельгийский "Андерлехт" хочет взять футболиста в аренду на год, после чего подписать с ним контракт на правах свободного агента. При этом Андрею Лунину будет гарантировано стабильное место в основном составе.
Важно добавить, что "Бернли" и "Андерлехт" не сыграют в еврокубках в сезона 2023/2024.
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