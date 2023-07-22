Скандал на Чемпіонаті світу з фехтування: українки знялись через допуск росіян

Україна віддаляється від олімпійських путівок. Фото: Facebook/Національна федерація фехтування України

Збірна України з фехтування на шпагах у складі Влади Харкової, Джоан Фейбі Бежури, Інни Бровко та Дарії Варфоломєєвої в останній момент знялись з індивідуального турніру, яким стартував чемпіонат світу у Мілані. Після допуску спортсменів з Росії та Білорусі, українки відмовилися від участі у чотирьох із шести особистих турнірів.

Подробиці скандалі в матеріалі Новини.LIVE

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Спочатку збірна України з фехтування планувала в повному обсязі виступити на ЧС, заявивши спортсменів на всі індивідуальні та командні турніри. За день до старту турніру прізвища українських шпажисток опинилися у заявці на участь, а за підсумками жеребкування їх розподілили по пулах, у яких вони мали розпочати виступи.

Проте українські шпажистки не стартували на чемпіонаті світу в індивідуальному турнірі, в якому були заявлені росіянки Яна Бекмурзова та Поліна Хаертінова.

Раніше Міжнародна федерація фехтування, яку очолює російський олігарх Алішер Усманов, стала першою, хто дозволив брати участь представникам РФ та РБ у міжнародних турнірах.

Водночас президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев повідомив, що Україна пропустить усі особисті змагання з ЧС з фехтування, де будуть представлені росіяни та білоруси.

Шансів на Олімпіаду все менше

Турнір пройде з 22 по 25 липня у Мілані. На ньому також розігруватимуться очки у світовий рейтинг, який визначатиме путівки на Олімпіаду-2024.

"Враховуючи всі заборони, в особистих змаганнях я не можу відібратися на Олімпіаду. Для того, щоб мені потрапити на Ігри, треба заробляти очки. Мені треба брати участь у всіх змаганнях, у тому числі ЧЄ та ЧС", — казала до турніру Ольга Харлан.

Чемпіонат Європи, який вже був, вона пропустила, але це були дуже важливі змагання, тому що там подвійні очки, чи з коефіцієнтом 1,5, не таким, як на Кубках світу та Гран-прі.

"Наразі я не потрапляю на Олімпіаду – якщо я не буду змагатися в особистому фехтуванні далі, це неможливо і в майбутньому. У мене ще є можливість поїхати на зональний європейський відбір, де розігрується одне місце серед тих країн, які не відібралися на ОІ.

Але якщо туди поїдуть також російські чи білоруські спортсмени, я і там не можу брати участь. Тобто в мене немає навіть змоги поїхати на відбір. Тому втративши особисті очки, у нас є можливість потрапити на Ігри тільки командою. Проте ми зараз у дуже важкому положенні в командному рейтингу.

Але ми змагаємося і сподіваємося, що відберемося на Олімпіаду. У мене завжди є мотивація фехтувати в команді, я завжди вірю у свою збірну. Але якщо є два шляхи потрапити на ОІ, як вийти на п'єдестал і привезти дві нагороди для України, я, звісно, виберу обидва", — каже Харлан.

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