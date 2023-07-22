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"Александрия" подписала одного из наибольших талантов "Динамо" времен Хацкевича

22 июля 2023 07:51
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Агабекян Карен
редактор
"Александрия" подписала одного из наибольших талантов "Динамо" времен Хацкевича
Евгений Смирный подписал контракт. Фото: ФК "Александрия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Александрия" продолжает подготовку к новому сезону. Команда также обновляет свой состав потерявший важных футболистов.

Очередным подписанием клуба стал один из воспитанников киевского "Динамо".

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Ранее "Александрия" потеряла большое количество игроков. Ушли в "Днепр-1" Максим Третьяков и Денис Мирошниченко, в "Колос" перешли Андрей Цуриков и Валентин Горох, Олег Кожушко, Эмиль Мустафаев и Сергей Рыбалка стали свободными агентами и усилили новые команды.

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Во времена главного тренера Александра Хацкевича в киевском "Динамо" одним из величайших талантов считался полузащитник Евгений Смирный. Игрок регулярно выходил на ротацию. Но после увольнения белорусского специалиста, то и у игрока не заладилось.

В этом межсезонье Смирный подписал контракт на три года с "Александрией" — до 31 мая 2026 года.

Смирный дебютировал во взрослом футболе в 2017 году в 1/8 финала Кубка Украины против "Александрии" (3:2). В сентябре 2018 полузащитник дебютировал в Премьер-лиге.

"Динамо" отдавало Смирного в аренду в "Черноморец", "Зарю" и "Колос". Лучшие результаты Смирному удалось добиться в Коваливке.

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