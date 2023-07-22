"Александрия" подписала одного из наибольших талантов "Динамо" времен Хацкевича
"Александрия" продолжает подготовку к новому сезону. Команда также обновляет свой состав потерявший важных футболистов.
Очередным подписанием клуба стал один из воспитанников киевского "Динамо".
Ранее "Александрия" потеряла большое количество игроков. Ушли в "Днепр-1" Максим Третьяков и Денис Мирошниченко, в "Колос" перешли Андрей Цуриков и Валентин Горох, Олег Кожушко, Эмиль Мустафаев и Сергей Рыбалка стали свободными агентами и усилили новые команды.
В команду пришли Александр Беляев и Родион Плакса.
Ротань подписал игрока, которому предсказывали большое будущее
Во времена главного тренера Александра Хацкевича в киевском "Динамо" одним из величайших талантов считался полузащитник Евгений Смирный. Игрок регулярно выходил на ротацию. Но после увольнения белорусского специалиста, то и у игрока не заладилось.
В этом межсезонье Смирный подписал контракт на три года с "Александрией" — до 31 мая 2026 года.
Смирный дебютировал во взрослом футболе в 2017 году в 1/8 финала Кубка Украины против "Александрии" (3:2). В сентябре 2018 полузащитник дебютировал в Премьер-лиге.
"Динамо" отдавало Смирного в аренду в "Черноморец", "Зарю" и "Колос". Лучшие результаты Смирному удалось добиться в Коваливке.
Напомним, Андрей Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны.
Виктор Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба.
Доннарумма связали и ограбили: лидера сборной Италии жестоко избили.
Трубин станет игроком "Интера": известны сроки трансфера.
Полузащитник Руслан Малиновский не останется в "Марселле": готовится громкий трансфер.
"Будет так, как с Забарным и Николаем": Суркис прокомментировал трансферы "Динамо".
Килиан Мбаппе закончит карьеру в ПСЖ: готовится уникальный контракт.