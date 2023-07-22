"Александрия" подписала одного из наибольших талантов "Динамо" времен Хацкевича

Евгений Смирный подписал контракт. Фото: ФК "Александрия"

"Александрия" продолжает подготовку к новому сезону. Команда также обновляет свой состав потерявший важных футболистов.

Очередным подписанием клуба стал один из воспитанников киевского "Динамо".

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Ротань подписал игрока, которому предсказывали большое будущее

Во времена главного тренера Александра Хацкевича в киевском "Динамо" одним из величайших талантов считался полузащитник Евгений Смирный. Игрок регулярно выходил на ротацию. Но после увольнения белорусского специалиста, то и у игрока не заладилось.

В этом межсезонье Смирный подписал контракт на три года с "Александрией" — до 31 мая 2026 года.

Смирный дебютировал во взрослом футболе в 2017 году в 1/8 финала Кубка Украины против "Александрии" (3:2). В сентябре 2018 полузащитник дебютировал в Премьер-лиге.

"Динамо" отдавало Смирного в аренду в "Черноморец", "Зарю" и "Колос". Лучшие результаты Смирному удалось добиться в Коваливке.

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