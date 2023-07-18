"Динамо" віддало в оренду півзахисника юнацької збірної України

Вікентій Волошин у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/vik_voloshyn15/

Київське "Динамо" відпустило до луганської "Зорі" ще одного футболіста. Йдеться про трансфер на правах оренди.

Вікентій Волошин спробує стати футболістом основи "Зорі", повідомляє "ТаТоТаке".

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Півзахисник "Динамо" Вікентій Волошин уже вирушив до луганської "Зорі". На запрошенні 22-річного футболіста наполіг новий тренер команди Ненад Лалатович. "Динамівець" пройде в "Зорі" другу частину підготовки до сезону і відіграє за луганську команду наступні 12 місяців.

Ненад Лалатович на тренуванні у "Зорі". Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Кадрове посилення для "Зорі"

Вікентій Волошин став уже третім футболістом, якого луганський клуб орендував у київському "Динамо". Нещодавно таким же маршрутом пройшли молоді гравці Олександр Яцик та Антон Боль.

Незабаром Волошин приєднається до збору "Зорі", що проходить у Польщі. Минулого сезону півзахисник виступав на правах оренди в "Олександрії". Він зіграв 18 поєдинків, у яких зробив чотири результативні передачі.

Крім цього "Зоря" може підписати контракт із вихованцем "Динамо" Богдана Білошевського, який теж відіграв минулий сезон в "Олександрії".

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