"Динамо" віддало в оренду півзахисника юнацької збірної України
Київське "Динамо" відпустило до луганської "Зорі" ще одного футболіста. Йдеться про трансфер на правах оренди.
Вікентій Волошин спробує стати футболістом основи "Зорі", повідомляє "ТаТоТаке".
Півзахисник "Динамо" Вікентій Волошин уже вирушив до луганської "Зорі". На запрошенні 22-річного футболіста наполіг новий тренер команди Ненад Лалатович. "Динамівець" пройде в "Зорі" другу частину підготовки до сезону і відіграє за луганську команду наступні 12 місяців.
Кадрове посилення для "Зорі"
Вікентій Волошин став уже третім футболістом, якого луганський клуб орендував у київському "Динамо". Нещодавно таким же маршрутом пройшли молоді гравці Олександр Яцик та Антон Боль.
Незабаром Волошин приєднається до збору "Зорі", що проходить у Польщі. Минулого сезону півзахисник виступав на правах оренди в "Олександрії". Він зіграв 18 поєдинків, у яких зробив чотири результативні передачі.
Крім цього "Зоря" може підписати контракт із вихованцем "Динамо" Богдана Білошевського, який теж відіграв минулий сезон в "Олександрії".
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