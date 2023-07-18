"Динамо" отдало в аренду полузащитника юношеской сборной Украины

Викентий Волошин в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/vik_voloshyn15/

Киевское "Динамо" отпустило в луганскую "Зарю" еще одного футболиста. Речь идет о трансфере на правах аренды.

Викентий Волошин попробует стать футболистом основы "Зари", сообщает "ТаТоТаке".

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Полузащитник "Динамо" Викентий Волошин уже отправился в луганскую "Зарю". На приглашении 22-летнего футболиста настоял новый тренер команды Ненад Лалатович. "Динамовец" пройдет в "Заре" вторую часть подготовки к сезону и отыграет за луганскую команду следующие 12 месяцев.

Ненад Лалатович на тренировке в "Заре". Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Кадровое усиление для "Зари"

Викентий Волошин стал уже третьим футболистом, которого луганский клуб арендовал в киевском "Динамо". Недавно по такому же маршруту проследовали молодые игроки Александр Яцык и Антон Боль.

В скором времени Волошин присоединится к сбору "Зари", который проходит в Польше. В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды в "Александрии". Он сыграл 18 поединков, в которых сделал четыре результативные передачи.

Помимо этого "Заря" может подписать контракт с воспитанником "Динамо" Богдане Белошевском, который тоже отыграл прошлый сезон в "Александрии".

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