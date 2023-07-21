Доннарумму зв'язали та пограбували: лідера збірної Італії жорстоко побили

Доннарумма та Бонуччі у збірній Італії. Фото: instagram.com/donnarumma/

Воротар французького "ПСЖ" та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма був пограбований у власному будинку. Злочинці проникли у житло футболіста, коли він там перебував.

Доннарумма був пограбований та побитий, повідомляє Le Parisien.

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Напередодні пізно ввечері невідомі зловмисники проникли у квартиру голкіпера збірної Італії Джанлуїджі Доннарумми у Парижі. У цей момент футболіст перебував удома разом зі своєю дівчиною Аліссією.

Джанлуїджі Доннарумма з чемпіонським кубком. Фото: instagram.com/donnarumma/

Доннарумма зазнав нападу

Попри те, що воротар "ПСЖ" не чинив опір, його разом із дівчиною розділили та пов'язали. Злочинці обшукали житло Джанлуїджі Доннарумми та забрали із собою цінності на суму пів мільйона євро.

Зловмисники на цьому не зупинилися. Перед тим як піти, вони побили 24-річного футболіста. Через деякий час Доннарумма зумів звільнитися та викликати поліцію. Він дав свідчення представникам правоохоронних органів, а потім перебрався разом із дівчиною до готелю. Повідомляється, що голкіпер досі перебуває у шоковому стані.

Джанлуїджі Доннарумма у матчі за збірну Італії. Фото: instagram.com/donnarumma/

"ПСЖ" може звільнити футболіста від найближчих тренувальних поєдинків. Якийсь час Доннарумме доведеться попрацювати з психологом.

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