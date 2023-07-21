Доннарумму связали и ограбили: лидера сборной Италии жестоко избили

Доннарумма и Бонуччи в сборной Италии. Фото: instagram.com/donnarumma/

Вратарь французского "ПСЖ" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был ограблен в собственном доме. Преступники проникли в жилище футболиста, когда он там находился.

Доннарумма был ограблен и избит, сообщает Le Parisien.

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Накануне поздно вечером неизвестные злоумышленники проникли в квартиру голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы в Париже. В этот момент футболист находился дома вместе со своей девушкой Алиссией.

Джанлуиджи Доннарумма с чемпионским кубком. Фото: instagram.com/donnarumma/

Доннарумма подвергся нападению

Несмотря на то, что вратарь "ПСЖ" не оказывал сопротивление, его вместе с девушкой раздели и связали. Преступники обыскали жилище Джанлуиджи Доннаруммы и унесли с собой ценности на сумму в полмиллиона евро.

Злоумышленники на этом не остановились. Перед тем, как уйти, они избили 24-летнего футболиста. Спустя некоторое время Доннарумма сумел освободиться и вызвать полицию. Он дал показания представителям правоохранительных органов, а затем перебрался вместе с девушкой в отель. Сообщается, что голкипер до сих пор находится в шоковом состоянии.

Джанлуиджи Доннарумма в матче за сборную Италии. Фото: instagram.com/donnarumma/

"ПСЖ" может освободить футболиста от ближайших тренировочных поединков. Некоторое время Доннарумме придется поработать с психологом.

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