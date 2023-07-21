"Ливерпуль" нацелился на звезду "ПСЖ": Клопп настаивает на трансфере

Футболисты "ПСЖ" празднуют гол. Фото: instagram.com/marco_verratti92/

Английский "Ливерпуль" проявляет интерес к одному из ведущих футболистов "ПСЖ". Главный тренер "красных" Юрген Клопп хочет укрепить линию полузащиты своей команды.

На "Энфилд" может переехать футболист сборной Италии Марко Верратти, сообщает Fichajes.

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Гиганты Премьер-лиги вынуждены выходить на рынок для дальнейшего усиления полузащиты, поскольку Джордан Хендерсон и Фабиньо собираются продолжить карьеру в клубах из Саудовской Аравии. "Красные" получат за них 50 млн фунтов стерлингов.

Новая трансферная цель "Ливерпуля"

Главным кандидатом на усиление позиции опорного полузащитника в "Ливерпуле" считается футболист французского "ПСЖ" Марко Верратти. На его приобретении настаивает тренер "красных" Юрген Клопп.

Марко Верратти на тренировке. Фото: instagram.com/marco_verratti92/

Этим летом "ПСЖ" проводит "капитальный ремонт" состава. Лионель Месси уже ушел, а Неймар и Килиан Мбаппе могут покинуть клуб в ближайшие месяцы. Чемпионы Франции не будут возражать против продажи 30-летнего Верратти.

Контракт итальянца с "ПСЖ" действует до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость трансфера составит 50 млн евро.

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