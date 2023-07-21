"Ліверпуль" націлився на зірку "ПСЖ": Клопп наполягає на трансфері
Англійський "Ліверпуль" виявляє інтерес до одного з провідних футболістів "ПСЖ". Головний тренер "червоних" Юрген Клопп хоче зміцнити лінію півзахисту своєї команди.
На "Енфілд" може переїхати футболіст збірної Італії Марко Верратті, повідомляє Fichajes.
Цього літа "Ліверпуль" витратив близько 95 млн фунтів стерлінгів на підписання Алексіса Макалістера та Домініка Собослаї з "Брайтона" та "РБ Лейпциг" відповідно.
Гіганти Прем'єр-ліги змушені виходити на ринок для подальшого посилення півзахисту, оскільки Джордан Хендерсон та Фабіньо збираються продовжити кар'єру у клубах із Саудівської Аравії. "Червоні" отримають за них 50 млн фунтів стерлінгів.
Нова трансферна мета "Ліверпуля"
Головним кандидатом на посилення позиції опорного півзахисника у "Ліверпулі" вважається футболіст французького "ПСЖ" Марко Верратті. На його придбанні наполягає тренер "червоних" Юрген Клопп.
Цього літа "ПСЖ" проводить "капітальний ремонт" складу. Ліонель Мессі вже пішов, а Неймар та Кіліан Мбаппе можуть покинути клуб у найближчі місяці. Чемпіони Франції не заперечуватимуть проти продажу 30-річного Верратті.
Контракт італійця з "ПСЖ" діє до літа 2026 року. Орієнтовна вартість трансферу становитиме 50 млн євро.
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