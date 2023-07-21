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"Ліверпуль" націлився на зірку "ПСЖ": Клопп наполягає на трансфері

21 липня 2023 10:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Ліверпуль" націлився на зірку "ПСЖ": Клопп наполягає на трансфері
Футболісти "ПСЖ" святкують гол. Фото: instagram.com/marco_verratti92/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Ліверпуль" виявляє інтерес до одного з провідних футболістів "ПСЖ". Головний тренер "червоних" Юрген Клопп хоче зміцнити лінію півзахисту своєї команди.

На "Енфілд" може переїхати футболіст збірної Італії Марко Верратті, повідомляє Fichajes.

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Цього літа "Ліверпуль" витратив близько 95 млн фунтів стерлінгів на підписання Алексіса Макалістера та Домініка Собослаї з "Брайтона" та "РБ Лейпциг" відповідно.

Гіганти Прем'єр-ліги змушені виходити на ринок для подальшого посилення півзахисту, оскільки Джордан Хендерсон та Фабіньо збираються продовжити кар'єру у клубах із Саудівської Аравії. "Червоні" отримають за них 50 млн фунтів стерлінгів.

Нова трансферна мета "Ліверпуля"

Головним кандидатом на посилення позиції опорного півзахисника у "Ліверпулі" вважається футболіст французького "ПСЖ" Марко Верратті. На його придбанні наполягає тренер "червоних" Юрген Клопп.

Марко Верратті
Марко Верратті на тренуванні. Фото: instagram.com/marco_verratti92/

Цього літа "ПСЖ" проводить "капітальний ремонт" складу. Ліонель Мессі вже пішов, а Неймар та Кіліан Мбаппе можуть покинути клуб у найближчі місяці. Чемпіони Франції не заперечуватимуть проти продажу 30-річного Верратті.

Контракт італійця з "ПСЖ" діє до літа 2026 року. Орієнтовна вартість трансферу становитиме 50 млн євро.

Нагадаємо, Андрій Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни. 

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