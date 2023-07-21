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Мессі запросив до "Інтер Маямі" вже третього друга: про кого йдеться

21 липня 2023 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі запросив до "Інтер Маямі" вже третього друга: про кого йдеться
Ліонель Мессі на тренуванні в Маямі. Фото: Reuters/Sam Navarro
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Американський "Інтер Маямі" чекає на чергового зіркового ветерана. Команда Херардо Мартіно поповнить склад колишнім футболістом збірної Іспанії та каталонської "Барселони".

У США переїде півзахисник Андрес Іньєста, повідомляє Marca.

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Після переходу в "Інтер Маямі" Ліонеля Мессі, команда Девіда Бекхема стала пріоритетним варіантом продовження кар'єри для багатьох відомих футбольних "ветеранів". В американській лізі з'являється команда, яка дуже схожа на "Барселону" часів 2015 року.

Перехід Іньєсти

Кілька місяців тому в Андреса Іньєсти закінчився термін дії контракту з японським клубом "Віссел Кобе". 39-річний півзахисник поки що не збирається завершувати кар'єру. Він може стати ще одним новачком "Інтера". Після Лео Мессі клуб вже підписав його колишніх партнерів по "Барселоні" — Серхіо Бускетса та Жорді Альбу. З чуток, до Маямі переїде ще й форвард Луїс Суарес.

Іньєста та Пуйоль
Андрес Іньєста та Карлес Пуйоль. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Американському клубу не доведеться платити за трансфер Іньєсти, оскільки Андрес має статус вільного агента. Іспанському футболісту запропонують контракт терміном на два роки, які стануть для Іньєсти останніми у футболі.

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