Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси пригласил в "Интер Майами" уже третьего друга: о ком речь arrow

Месси пригласил в "Интер Майами" уже третьего друга: о ком речь

21 июля 2023 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси пригласил в "Интер Майами" уже третьего друга: о ком речь
Лионель Месси на тренировке в Майами. Фото: Reuters/Sam Navarro
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Американский "Интер Майами" ждет очередного звездного ветерана. Команда Херардо Мартино пополнит состав бывшим футболистом сборной Испании и каталонской "Барселоны".

В США переедет полузащитник Андрес Иньеста, сообщает Marca

Читайте также:

После перехода в "Интер Майами" Лионеля Месси команда Дэвида Бекхэма стала приоритетным вариантом продолжения карьеры для многих известных футбольных "ветеранов". В американской лиге появляется команда, которая очень похожа на "Барселону" времен 2015 года. 

Переход Иньесты

Несколько месяцев назад у Андреса Иньесты закончился срок действия контракта с японским клубом "Виссел Кобе". 39-летний полузащитник пока не собирается завершать карьеру. Он может стать еще одним новичком "Интера". Вслед за Лео Месси клуб уже его бывших партнеров по "Барселоне" — Серхио Бускетса и Жорди Альбу. По слухам, в Майами переедет и форвард Луис Суарес. 

Иньеста и Пуйоль
Андрес Иньеста и Карлес Пуйоль. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Американскому клубу не придется платить за трансфер Иньесты, поскольку Андрес обладает статусом свободного агента. Испанскому футболисту предложат контракт сроком на два года, который станут для Иньесты последними в качестве футболиста. 

Напомним, Андрей Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны. 

Виктор Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба. 

Трубин станет игроком "Интера": известны сроки трансфера. 

Полузащитник Руслан Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер. 

Мбаппе согласовал контракт с "Реалом": что известно.

Топ-5 самых дорогих летних трансферов 2023.  

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз