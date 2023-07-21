Месси пригласил в "Интер Майами" уже третьего друга: о ком речь

Лионель Месси на тренировке в Майами. Фото: Reuters/Sam Navarro

Американский "Интер Майами" ждет очередного звездного ветерана. Команда Херардо Мартино пополнит состав бывшим футболистом сборной Испании и каталонской "Барселоны".

В США переедет полузащитник Андрес Иньеста, сообщает Marca.

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После перехода в "Интер Майами" Лионеля Месси команда Дэвида Бекхэма стала приоритетным вариантом продолжения карьеры для многих известных футбольных "ветеранов". В американской лиге появляется команда, которая очень похожа на "Барселону" времен 2015 года.

Переход Иньесты

Несколько месяцев назад у Андреса Иньесты закончился срок действия контракта с японским клубом "Виссел Кобе". 39-летний полузащитник пока не собирается завершать карьеру. Он может стать еще одним новичком "Интера". Вслед за Лео Месси клуб уже его бывших партнеров по "Барселоне" — Серхио Бускетса и Жорди Альбу. По слухам, в Майами переедет и форвард Луис Суарес.

Андрес Иньеста и Карлес Пуйоль. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Американскому клубу не придется платить за трансфер Иньесты, поскольку Андрес обладает статусом свободного агента. Испанскому футболисту предложат контракт сроком на два года, который станут для Иньесты последними в качестве футболиста.

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